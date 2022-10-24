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限量鐵路懷錶復古吸睛　實用與裝飾性兼具

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▲▼ Hamilton,Tissot 。（圖／公關照）

▲Hamilton推出限量917枚的Railroad懷錶，44,000元。（圖／Hamilton提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1892年於美國創立的Hamilton（漢米爾頓），在美國早期鐵路時代扮演重要角色，負責精準計時的任務，今年品牌推出限量917枚的Railroad懷錶致敬鐵路時代的開創精神，此限量數字呼應最初公司所在地賓夕法尼亞州蘭開斯特哥倫比亞大道917號，而外型設計復古，50毫米的精鋼錶殼搭配白色琺瑯質面盤，外側設有紅色5分鐘間隔的分鐘軌，搭配超大阿拉伯數字與小秒盤，各項資訊一目了然。

▲▼ Hamilton,Tissot 。（圖／公關照）

▲發揮穿搭巧思，Hamilton Railroad懷錶也能成為搶眼配件。

Hamilton Railroad懷錶背面，則鐫刻火車圖案與「130th Anniversary Railroad Special」（130周年Railroad特別版）字樣；內部裝載ETA 6497手動上鍊機芯，動力儲存達50小時。此限量時計附可拆式鍊帶與皮革收納袋，不僅可作為收藏，亦可發揮巧思，讓復古懷錶成為穿搭的搶眼配件，裝飾與實用性兼具。

▲▼ Hamilton,Tissot 。（圖／公關照）

▲Hamilton Railroad懷錶錶背上裝飾火車鐫刻和「130th Anniversary Railroad Special」字樣。

懷錶也是天梭表（TISSOT）歷史中重要的DNA，持續推出懷錶吸引錶迷目光，今年推出的SAVONNETTE QUARTZ石英懷錶為精鋼錶殼搭配藍色面盤，簡潔的阿拉伯數字設計，讓整體更具現代感，附精鋼錶鍊方便穿戴，鎖定歐洲與北美市場。

▲▼ Hamilton,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭SAVONNETTE QUARTZ懷錶，約12,000元。（圖／天梭表提供）

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關鍵字：

Hamilton, 漢米爾頓, TISSOT, 天梭表

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