台灣明星也瘋「茱莉安摩爾同款」！邵雨薇、胡宇威拎GUCCI行李袋大撞包

記者王則絲／台北報導

國境解封後，許多人都已經開始計劃出國旅遊，而在出國爆買之前，還需要先準備穿搭行頭才行。觀察近期各國名人們旅行的行頭，會發現一顆大容量、實用且時髦的「行李袋」是大家的首選，像是先前茱莉安摩爾（Julianne Moore）便提著GUCCI行李袋前往電影節，然而「巨星同款」台灣藝人也愛不釋手，包括邵雨薇、胡宇威、大霈，也都先後演繹同款GUCCI經典GG印花的行李袋。

▲茱莉安摩爾手拎GUCCI Savoy行李袋前往威尼斯。（圖／翻攝自IG@gucci）



茱莉安摩爾於今年八月底時前往威尼斯參加影展，抵達當地時，她戴著墨鏡、並提著GUCCI經典GG印花行李袋氣勢亮相。

該名巨星的行李袋來自GUCCI Savoy系列，同款各地的名人也都陸續背上旅行，包括網球選手詹尼克辛納（Jannik Sinner）、法國女星梅蘭妮蘿倫（Mélanie Laurent）⋯⋯，同時台灣藝人們也愛不釋手，像是邵雨薇、胡宇威、大霈（李霈瑜）⋯⋯都輪流拎上，在明星們之間形成大撞包的局面。中性外型不受性別拘束，經典元素更不退流行，不論是三天兩夜的輕旅行，或是作為出國旅行時的隨身行李袋，都很時髦又方便。

▲邵雨薇、胡宇威、大霈也拎上「巨星同款」。（圖／翻攝自IG）



GUCCI Savoy系列為「Gucci Valigeria旅行世界」大主題的重要部分，除了行李袋之外，系列還囊括拉桿箱、硬殼及軟殼手提行李箱、旅行包、大行李箱、帽盒及化妝箱，經典GG緹花和Web織帶設計為其特色。

▲Gucci Savoy旅行系列行李箱、包。（圖／品牌提供）



除了像「茱莉安摩爾同款」這樣工具箱型的行李袋，LONGCHAMP的水餃包一直以來也都是旅行時的好幫手，容量大、好收納、本身重量又輕盈。LONGCHAMP經典My Pliage系列亦是各國名人私下都愛用的單品，其中，每年推出的訂製系列更是受歡迎，像辣媽吳速玲、莉莉柯林斯（Lily Collins）、超模們⋯⋯都是愛用者。

▲吳速玲與莉莉柯林斯拎上同款LONGCHAMP訂製包，不過上頭的LONGCHAMP My Pliage Signature訂製包字母與配色都是他們自己設計的。（圖／翻攝自IG）

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