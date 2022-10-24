fb ig video ETtoday search mobile

天心愛戴對錶曬恩愛　張孝全買江詩丹頓紀念兒子誕生

>

▲江詩丹頓台中專賣店盛大開幕。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台中報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）全台第二家專賣店於台中大遠百正式開幕，今邀請以電影《罪後真相》角逐本屆金馬獎影帝寶座的張孝全，以及金鐘視后天心共同站台，兩人恰好戴Traditionnelle陀飛輪對錶，不約而同表示日常也會與另一半穿情侶裝、戴對錶，天心說：「生活要有儀式感，本來老公有點抗拒，久了開始跟我配色、配錶，出門更有幸福感。」結婚6年的她還調皮教邁入婚姻4年的張孝全手比愛心，笑著說：「叫我學姊。」

▲▼ 張孝全與天心 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲天心與張孝全現身台中大遠百，為江詩丹頓專賣店開幕站台。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 天心與張孝全 。（圖／公關照）▲▼ 天心與張孝全 。（圖／公關照）

▲天心與張孝全佩戴江詩丹頓新錶分享婚姻保鮮之道。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

張孝全透露與老婆的喜好很接近，服裝色系都是黑、白、灰色，因此很容易搭成情侶裝，他說：「感情是需要被經營的。」因此愛錶的他會與老婆分享錶經，他透露：「老婆的錶都是我挑的，已經擁有對錶了。」而兒子誕生那年，他入手江詩丹頓Patrimony雙逆跳日曆星期腕錶，有紀念也有傳承之意。

▲▼ 江詩丹頓 。（圖／公關照）▲▼江詩丹頓,Boucheron 。（圖／公關照）

▲天心佩戴的Traditionnelle陀飛輪腕錶（左），超薄萬年曆鑽錶。

▲▼ 江詩丹頓 。（圖／公關照）▲▼ 江詩丹頓 。（圖／公關照）
▲張孝全戴的Traditionnelle陀飛輪粉紅金款（左），Overseas鏤雕陀飛輪腕錶。

走進江詩丹頓台中專賣店，立刻被品牌極具標誌性的馬爾他十字各條軸線無限延伸的設計吸睛，更令錶迷驚豔的是現場展出一套今年五月發表的Métiers d'Art藝術大師系列4款Tribute to great civilisations腕錶，分別將古埃及、波斯帝國、古希臘及羅馬帝國文明濃縮於各錶之中，每一款限量5只，台灣收藏家搶下限量編號1號的套錶，大方出借展出。

▲▼江詩丹頓,Boucheron 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓中專賣店面以標誌性的馬爾他十字，將各條軸線無限延伸作為裝飾。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

▲▼江詩丹頓,Boucheron 。（圖／公關照）

▲台灣收藏家出借全球限量5組的Métiers d'Art藝術大師系列Tribute to great civilisations腕錶共襄盛舉。

法國珠寶品牌Boucheron台中大遠百專賣店也於近日開幕，由形象大使昆凌親自站台揭幕，店內空間舒適，讓顧客沒有壓迫感盡情欣賞，特別是貴賓室牆上有花卉和雀鳥圖案，不僅與品牌的動物珠寶呼應，也呈現法式沙龍的奢華風情，讓昆凌能細細品味珠寶作品，相中Plume de Paon孔雀羽毛系列的鑽石與粉紅摩根石項鍊。

▲▼江詩丹頓,Boucheron 。（圖／公關照）

▲昆凌以品牌大使身分出席Boucheron大遠百專賣店開幕活動。（圖／Boucheron提供，以下同）

►風・Luxury／「錶王」被炒到天價的接棒款登場　罕見左冠錶同步曝光

►昆凌見151萬元BOUCHERON粉紅項鍊興奮想要　到法國只看女人忽略男人

關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, 張孝全, 天心, Boucheron, 昆凌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

訂婚戒單鑽華麗升級　Hearts On Fire疊搭扇形戒變耀眼冠冕

訂婚戒單鑽華麗升級　Hearts On Fire疊搭扇形戒變耀眼冠冕

金鐘時尚／曾寶儀透膚裝被評「冰花煎餃」　印滿劇照褲裝最有戲

金鐘時尚／曾寶儀透膚裝被評「冰花煎餃」　印滿劇照褲裝最有戲

洪曉蕾捨不得賣漲到695萬的愛馬仕包　逛佳士得展轉攻藝術品

洪曉蕾捨不得賣漲到695萬的愛馬仕包　逛佳士得展轉攻藝術品

金鐘時尚／Lulu 5300萬貴氣珠寶輾壓小S　楊貴媚敞胸秀珍珠鍊　 林志玲才藝解鎖　變身DJ打碟high翻派對 骷髏錶的眼睛會轉！　Swatch萬聖節搞怪嚇人 蘇富比端8枚逾22億藍鑽吸睛　佳士得拍賣史上最大梨形粉鑽坐鎮 「翹臀珍」性感造型敵不過史特龍離婚八卦　摟老婆看秀宣告復合　 關穎1665萬蛇珠寶閃爆婚宴　差點搶走閨蜜新娘風頭 林心如、林熙蕾首同框互爆料　姊妹淘聚會「批評老公」！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面