天心愛戴對錶曬恩愛　張孝全買江詩丹頓紀念兒子誕生

▲江詩丹頓台中專賣店盛大開幕。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台中報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）全台第二家專賣店於台中大遠百正式開幕，今邀請以電影《罪後真相》角逐本屆金馬獎影帝寶座的張孝全，以及金鐘視后天心共同站台，兩人恰好戴Traditionnelle陀飛輪對錶，不約而同表示日常也會與另一半穿情侶裝、戴對錶，天心說：「生活要有儀式感，本來老公有點抗拒，久了開始跟我配色、配錶，出門更有幸福感。」結婚6年的她還調皮教邁入婚姻4年的張孝全手比愛心，笑著說：「叫我學姊。」

▲天心與張孝全現身台中大遠百，為江詩丹頓專賣店開幕站台。（圖／記者陳雅韻攝）

▲天心與張孝全佩戴江詩丹頓新錶分享婚姻保鮮之道。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

張孝全透露與老婆的喜好很接近，服裝色系都是黑、白、灰色，因此很容易搭成情侶裝，他說：「感情是需要被經營的。」因此愛錶的他會與老婆分享錶經，他透露：「老婆的錶都是我挑的，已經擁有對錶了。」而兒子誕生那年，他入手江詩丹頓Patrimony雙逆跳日曆星期腕錶，有紀念也有傳承之意。

▲天心佩戴的Traditionnelle陀飛輪腕錶（左），超薄萬年曆鑽錶。



▲張孝全戴的Traditionnelle陀飛輪粉紅金款（左），Overseas鏤雕陀飛輪腕錶。

走進江詩丹頓台中專賣店，立刻被品牌極具標誌性的馬爾他十字各條軸線無限延伸的設計吸睛，更令錶迷驚豔的是現場展出一套今年五月發表的Métiers d'Art藝術大師系列4款Tribute to great civilisations腕錶，分別將古埃及、波斯帝國、古希臘及羅馬帝國文明濃縮於各錶之中，每一款限量5只，台灣收藏家搶下限量編號1號的套錶，大方出借展出。

▲江詩丹頓中專賣店面以標誌性的馬爾他十字，將各條軸線無限延伸作為裝飾。（圖／江詩丹頓提供，以下同）





▲台灣收藏家出借全球限量5組的Métiers d'Art藝術大師系列Tribute to great civilisations腕錶共襄盛舉。

法國珠寶品牌Boucheron台中大遠百專賣店也於近日開幕，由形象大使昆凌親自站台揭幕，店內空間舒適，讓顧客沒有壓迫感盡情欣賞，特別是貴賓室牆上有花卉和雀鳥圖案，不僅與品牌的動物珠寶呼應，也呈現法式沙龍的奢華風情，讓昆凌能細細品味珠寶作品，相中Plume de Paon孔雀羽毛系列的鑽石與粉紅摩根石項鍊。

▲昆凌以品牌大使身分出席Boucheron大遠百專賣店開幕活動。（圖／Boucheron提供，以下同）

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