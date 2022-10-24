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3種熱門「瘦身飲食法」不刺激也不偏激　讓你吃得飽還美美噠

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文／女子學

好不容易培養好的運動習慣，通通都被疫情打亂啦！活動量大幅降低、三餐都靠外送平台，會變胖是很正常的，除了心態要調整好壓力別太大，了解「不是只有你一個人變胖」，也能透過熱門的飲食法，讓身形回到過去、跟高體脂說再見。接下來就要介紹近期熱門的三種飲食法，不刺激更不偏激、營養均衡讓你飲食自由還能瘦得美美噠！

▲「胖艾美」瑞貝爾威爾使用「邁爾食療法」瘦身。（圖／IG@rebelwilson，下同）

第一種

邁爾食療法

今年這個飲食法會爆紅，全靠澳大利亞演員「胖艾美」的推廣，原本在電影《歌喉讚》系列中，瑞貝爾威爾（Rebel Wilson）以圓滾滾的可愛身材飾演派翠西亞，結果近年亮相時已出現S曲線，讓粉絲大呼更美了！她表示從2020年開始，除了運動之外也使用「邁爾食療法」。

邁爾食療法的精隨在拉高蛋白質的、降低碳水化合物的攝取，尤其是含麩質的食物更是要少吃，尤其該飲食法也規範在進食時，要咀嚼超過30下再進行吞嚥。減少麵包、麵食、乳製品跟麩質的攝取，可選擇吃地瓜、南瓜或豆類，攝取總量控制在30%到40%以下；蛋白質則可以多吃魚肉、雞肉、豬肉。

▲清淡無負擔的地中海飲食，是許多人在控制飲食規劃的首選。

第二種

萬年不敗的「地中海飲食法」

其實在我看到地中海飲食時，已經是五、六年前的事，這幾年突然竄出推估可是因為輕鬆好上手、也沒有對分量斤斤計較的關係，同時也連續五年獲得美國新聞與世界報導的最佳飲食冠軍。

地中海飲食非常強調「植物性」，包含蛋白質也規範以富含豐富Omega3的魚類為主，而且每餐最好都要進食大量的蔬菜水果、豆類、全穀食物跟橄欖油；堅果跟乳製品可以隔餐搭配，而蛋白質要挑選白肉的，像雞肉、魚肉或雞蛋，每週最少攝取兩份。碳水、蛋白質、健康油脂平均攝取，也沒有時間規範，聽起來地中海飲食真的很好上手、也難怪會獲得滿多營養師的推薦。

▲素食葷食交替吃，攝取健康足夠的能量。

第三種

彈性素食

彈性吃素的人口比例，在去年已經正式突破42%，也讓以蔬食為主的飲食法竄出。不過在了解完彈性素食的方式後，會發現跟地中海飲食有幾分類似，只是再更減少一些動物性蛋白質的攝取。

顧名思義，彈性素食並不鼓勵天天吃菜不能吃肉，只是減少攝取而已，葷跟素是可以進行交替的，多吃水果、蔬菜、豆類、全穀物，偶爾再搭配蛋類或奶類，跟地中海飲食相似，沒有過於限制份量跟進時的時間。

▲多吃蔬果，有益身心健康。

但最後我還是要再提醒，飲食法其實就是個依據，讓大家能簡單的分類食物、挑選食物、有規範的進行營養補充，因此也不是冠上飲食法這三個字，就代表是有效的，縱使短期看到體重下降也不一定代表瘦得是體脂，也可能掉的是肌肉，練習多吃原型食物、長期規劃、控制進食速度並配合規律運動，才是健康瘦下來且不復胖的不二法則喔！

延伸閱讀

低醣、減糖、168斷食哪個好？高敏敏營養師分享益生菌挑選方法，共創順暢優質好生活

健身族必看！打破各種「最正確」的飲食法，掌握均衡攝取的 3 大原則

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 減肥, 瘦身, 地中海飲食, 飲食法

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