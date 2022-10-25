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周年慶貴婦必入手森美妍「高效玫瑰乳霜」　時刻修護封存嬌嫩玫瑰肌 一夜澎潤有感

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▲周年慶貴婦必入手森美妍「高效玫瑰乳霜」，時刻修護封存嬌嫩玫瑰肌、一夜澎潤有感。（圖／東森自然美提供）

▲貴婦們人手一瓶森美妍「極地雪玫瑰乳霜」，變身為行走的膠原蛋白。

圖、文／東森自然美

週年慶期間適逢秋冬季節，大家都在瘋什麼？經典玫瑰乳霜人手一瓶，玫瑰控絕不能錯過！玫瑰香民們在這個肌膚敏感季節裡，要怎麼挑選合適乳霜才能安撫那不安分的肌膚呢？忽冷忽熱的秋天，容易讓皮膚產生敏弱乾燥現象，因此想要時刻修護封存嬌嫩玫瑰肌，一定要更換適合的保養品，而森美妍的「極地雪玫瑰乳霜」就是專門為敏弱肌而生的戰力軍，完美結合玫瑰精萃，以最珍貴的極地雪玫瑰來奢養肌膚，可以層層修護受損肌膚，終結乾燥、粗糙、預防彈力流失等問題，一夜感受「膨起來」的飽滿緊緻與光澤透亮。

皮膚科醫師揭：換季敏弱肌保養關鍵為「舒緩修復」成分

換季時期肌膚常各種乾燥、紅癢敏感症狀找上門，實在讓人好苦惱！新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，敏弱肌的角質屏障機能失調，血管容易擴張，是一種不穩定的肌膚狀態，必須細心呵護、溫和保養，並調整生活習慣，才能恢復健康穩定的膚況。「保養品的挑選」尤其重要，建議選擇專門為敏弱肌設計的配方，選擇「有效舒緩修復」成分的保養品更是關鍵，例如玫瑰萃取、金盞花萃取，還有保養的程序盡量簡單化。

來自阿爾卑斯山雪玫瑰精萃 注入彈力讓膚況宛若新生

森美妍的「極地雪玫瑰系列」選用來自阿爾卑斯山的珍稀成分，雪玫瑰生長在海拔3200公尺高的瑞士阿爾卑斯山上，長時間面對酷寒極凍的氣候與大量紫外線照射，它依舊能在雪地裡綻放嬌嫩風采，令人不禁讚嘆其獨特之美，也因為自古以來不容易採集和人工種植，因此「雪玫瑰」可說是稀有中的稀有，相當珍貴。以獨家技術萃取雪玫瑰精華，提升肌膚舒適度，一上市就受到敏弱肌的愛戴，更是玫瑰香民必入手系列之一。

「行走的膠原蛋白」頂奢抗老美肌秘密

想要變身「行走的膠原蛋白」？擁有「高保濕力」及「深層修護力」的森美妍「極地雪玫瑰乳霜」，裡面添加護舒敏效果極佳的甘草、甜沒藥醇修，並搭配金盞花、薰衣草菁萃，能深入肌膚，滋養敏弱性皮膚 ，讓消費者相當有感，不僅如此，還加強柔膚保濕平衡皮膚PH值，可以舒緩肌膚不適，穩定肌膚狀況，更能幫助肌膚抵禦環境刺激，喚醒肌膚新生能量，展現年輕的嬌嫩玫瑰肌，讓被征服的消費者紛紛直呼「真的是神」！身為敏弱肌的夜間好戰友，「極地雪玫瑰乳霜」使用方法非常簡單，先在掌心摩擦溫熱，接著輕壓到臉上，直到肌膚吸收就完成了，也可以拿來當成晚安面膜，加強在比較乾燥、需要修復的部位，隔天起來就能摸到光滑又有彈性的肌膚。周年慶必搶的「極地雪玫瑰乳霜」，超值優惠絕對不能錯過， 10/26(三)22:40在東森購物47台的好評開賣！

▲周年慶貴婦必入手森美妍「高效玫瑰乳霜」，時刻修護封存嬌嫩玫瑰肌、一夜澎潤有感。（圖／東森自然美提供）

▲森美妍「極地雪玫瑰乳霜」30g／定價$12,800

東森購物網：https://www.etmall.com.tw/i/3598406

關鍵字：

東森自然美, 東森購物網, 森美妍, 極地雪玫瑰乳霜, 保養, 保濕

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