星巴克上班日行動預點推買一送一 　10／25起南瓜系列「特大杯只要中杯價」

▲星巴克推APP行動預點滿額買一送一優惠。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著10月底萬聖節的來臨，星巴克近期推出南瓜風味系列飲品，也將從10／25起推出「同樂優惠」，直接特價不囉唆，不用找人分享也能享折扣，優惠價大約是中杯價格可買到特大杯的概念，若對南瓜很沒Fu，星巴克針對會員行動預點，也在週三至週五推出優惠活動，滿額可獲得好友分享優惠一次。

星巴克因應萬聖節風情，日前在台推出「南瓜派風味那堤」等系列飲品，靈感來自於秋季經典糕點南瓜派，混合了經典義式濃縮咖啡與牛奶，再佐以濃郁辛香料包括肉桂、荳蔻、丁香等香氣，入口可感受到溫暖滋味，告訴大腦秋天來囉，該飲品銷量遠甩太妃核果風味那堤的傳奇飲品，它甚至有自己的粉絲團及Twiter帳號。

▲南瓜派風味那堤，售價Tall原價145元，特價116元；Grande原價160元，特價128元；Venti原價175元，特價140元。

該系列飲品包括「南瓜派風味那堤」、「南瓜派風味冷萃咖啡」、「南瓜派風味氮氣冷萃咖啡」與「南瓜派風味咖啡星冰樂」，隨萬聖節腳步逼近，星巴克從10／25至10／31推出同樂價優惠活動，指定南瓜派系列飲品於活動期間都可享限定價，以南瓜派風味那堤為例，原價145元至175元，優惠期間變成116元至140元，等同特大杯還比未優惠時的中杯要便宜。

▲南瓜派風味氮氣冷萃咖啡，售價Grande原價175元，特價140元；Venti原價195元，特價156元。

此外在10／26、10／27、10／28限定3天，星巴克也針對星禮程會員使用APP行動預點祭出買一送一優惠，只要單筆消費金額滿180元，即可獲贈飲料好友分享回饋1次，每一帳號每週僅獲贈一次，回饋期限為獲券日D+3。

飲料好友分享回饋於消費後匯入會員帳號中，可自行登入星巴克APP查詢，使用者可憑優惠券到店現場點購，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，限當場一次領取。

▲南瓜派風味咖啡星冰樂，售價Tall原價140，特價112元；Grande原價160元，特價128元；Venti原價180元，特價144元。

統一時代百貨台北店，近期也推出各式萬聖節搞怪應景商品，包括Lady Nara全新3款萬聖節限定餐點，有幽靈甜點「萌鬼當家」泰茶煎餅搭配黑糖珍珠及煉乳、飲品「歐買尬椰」以紅龍果搭配藍眼珠、西西里咖啡「阿飄椰瘋狂」浮出骷髏椰奶凍，打卡也很威。

▲Lady Nara 萌鬼當家380元、阿飄椰瘋狂180元、歐買尬椰220元。

此外可頌專賣店八月堂，也推萬聖節限定可頌「神鬼木乃伊」、「大眼八腳怪」以及新上市的「搗蛋小幽靈」，可頌外披上Q彈的大福皮，內餡則是紅豆牛奶；COLD STONE推出的「燕尾服黑面俠」冰淇淋，使用竹炭粉結合喜瑪拉雅山玫瑰鹽，再放上蜘蛛網巧克力，也很有搞怪風味的氣氛。

▲八月堂萬聖節系列可頌，售價55元。

