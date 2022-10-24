fb ig video ETtoday search mobile

星巴克上班日行動預點推買一送一 　10／25起南瓜系列「特大杯只要中杯價」

>

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

▲星巴克推APP行動預點滿額買一送一優惠。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著10月底萬聖節的來臨，星巴克近期推出南瓜風味系列飲品，也將從10／25起推出「同樂優惠」，直接特價不囉唆，不用找人分享也能享折扣，優惠價大約是中杯價格可買到特大杯的概念，若對南瓜很沒Fu，星巴克針對會員行動預點，也在週三至週五推出優惠活動，滿額可獲得好友分享優惠一次。

▲星巴克買一送一,寄杯,星巴克。（圖／星巴克提供）

星巴克因應萬聖節風情，日前在台推出「南瓜派風味那堤」等系列飲品，靈感來自於秋季經典糕點南瓜派，混合了經典義式濃縮咖啡與牛奶，再佐以濃郁辛香料包括肉桂、荳蔻、丁香等香氣，入口可感受到溫暖滋味，告訴大腦秋天來囉，該飲品銷量遠甩太妃核果風味那堤的傳奇飲品，它甚至有自己的粉絲團及Twiter帳號。

▲萬聖節應景餐飲。（圖／各業者提供）

▲南瓜派風味那堤，售價Tall原價145元，特價116元；Grande原價160元，特價128元；Venti原價175元，特價140元。

該系列飲品包括「南瓜派風味那堤」、「南瓜派風味冷萃咖啡」、「南瓜派風味氮氣冷萃咖啡」與「南瓜派風味咖啡星冰樂」，隨萬聖節腳步逼近，星巴克從10／25至10／31推出同樂價優惠活動，指定南瓜派系列飲品於活動期間都可享限定價，以南瓜派風味那堤為例，原價145元至175元，優惠期間變成116元至140元，等同特大杯還比未優惠時的中杯要便宜。

▲萬聖節應景餐飲。（圖／各業者提供）

▲南瓜派風味氮氣冷萃咖啡，售價Grande原價175元，特價140元；Venti原價195元，特價156元。

此外在10／26、10／27、10／28限定3天，星巴克也針對星禮程會員使用APP行動預點祭出買一送一優惠，只要單筆消費金額滿180元，即可獲贈飲料好友分享回饋1次，每一帳號每週僅獲贈一次，回饋期限為獲券日D+3。

飲料好友分享回饋於消費後匯入會員帳號中，可自行登入星巴克APP查詢，使用者可憑優惠券到店現場點購，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，限當場一次領取。

▲萬聖節應景餐飲。（圖／各業者提供）

▲南瓜派風味咖啡星冰樂，售價Tall原價140，特價112元；Grande原價160元，特價128元；Venti原價180元，特價144元。

統一時代百貨台北店，近期也推出各式萬聖節搞怪應景商品，包括Lady Nara全新3款萬聖節限定餐點，有幽靈甜點「萌鬼當家」泰茶煎餅搭配黑糖珍珠及煉乳、飲品「歐買尬椰」以紅龍果搭配藍眼珠、西西里咖啡「阿飄椰瘋狂」浮出骷髏椰奶凍，打卡也很威。

▲萬聖節應景餐飲。（圖／各業者提供）

▲Lady Nara 萌鬼當家380元、阿飄椰瘋狂180元、歐買尬椰220元。

此外可頌專賣店八月堂，也推萬聖節限定可頌「神鬼木乃伊」、「大眼八腳怪」以及新上市的「搗蛋小幽靈」，可頌外披上Q彈的大福皮，內餡則是紅豆牛奶；COLD STONE推出的「燕尾服黑面俠」冰淇淋，使用竹炭粉結合喜瑪拉雅山玫瑰鹽，再放上蜘蛛網巧克力，也很有搞怪風味的氣氛。

▲萬聖節應景餐飲。（圖／各業者提供）

▲八月堂萬聖節系列可頌，售價55元。
 

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 統一時代, 萬聖節, 南瓜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

奶酥才排第二！營養師曝「台式麵包排行榜」，一不小心就吃胖

奶酥才排第二！營養師曝「台式麵包排行榜」，一不小心就吃胖

日網超準心測「錢包裡面放什麼」　看出你潛藏的金錢運，適合被包養

日網超準心測「錢包裡面放什麼」　看出你潛藏的金錢運，適合被包養

旺福出任CITIZEN品牌之友　手戴極光之森「錶」現正能量

旺福出任CITIZEN品牌之友　手戴極光之森「錶」現正能量

戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起 脾氣溫和但原則性很強的3大星座！Top 1看似好欺負，一碰底線就爆發 潘瑋柏與信合影有亮點！　964萬RICHARD MILLE錶用按鈕上鍊 星巴克上班日行動預點推買一送一 　10／25起南瓜系列「特大杯只要中杯價」 誠品重回東區　地下街開300坪書店＋賣場＋餐飲年底前開幕 台北5間「麻辣鍋」吃過必回訪！最好吃鴨血、生日肉蛋糕　現在就訂起來 噴過頭很不ＯＫ　3個你該知道的香水禮節

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面