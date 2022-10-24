TWICE志效套裝造型化身「美女OL」　拎Ｑ手袋勾出極品腰臀比

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE 隊長志效日前出席高奢精品DELVAUX於韓國舉辦的活動，以一身簡練俐落的白色套裝，化身「美女OL」，緊身的腰部線條勾出極品腰臀比例，並大方展露美腿，志效手上的手袋也是搶眼的焦點，為DELVAUX經典不敗的「Pin」系列水桶包，而此Pin系列手袋正好迎來問世第50週年，在今年秋冬正式推出全新成員「Pin Swing」。

▲TWICE志效獲邀出席精品活動。（圖／翻攝自IG@_zyozyo）



TWICE除了以團體身份紅遍全球之外，近年經紀公司積極替成員們發展個人業務，不少成員都有與自身密切合作關係的品牌，像是Sana便是PRADA的大秀座上賓，娜璉為LOUIS VUITTON的寵兒⋯⋯近日隊長志效則是獲邀出席比利時皇家御用品牌DELVAUX的公開活動。

▲TWICE志效獲邀出席精品活動，手上拎的Ｑ包為DELVAUX經典Pin手袋。（圖／翻攝自IG@_zyozyo）



活動當天，志效穿著一身白色的西裝連身裙，俐落造型讓她很有職場女強人的氣勢，不只是透過緊身的腰部線條拉出比例，激短的裙襬下還加碼放送一雙美腿，難得的OL風Look獲網友們讚賞：「大美女」、「很像成功人士。」而她手上的鮭魚粉色DELVAUX則是點亮造型的要點，這款Pin手袋為品牌的經典款，特殊廓形靈感來自於馬糧袋，誕生於1972年，如今已迎來問世的第50週年。

▲DELVAUX今年秋冬推出Pin系列新成員「Pin Swing」。（圖／品牌提供）



DELVAUX Pin系列手袋為慶祝50週年，特別在今年秋冬加入了全新的家族成員「Pin Swing」，將寬度像兩側延伸、高度變窄後，形狀變得更加率性，以Taurillon Soft柔軟小牛皮打造，新增多功能的雙肩背帶，讓搭配方式更多元、靈活；同場活動上出席的男星路雲，身上演繹的正是Pin Swing的暖棕色款式。

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