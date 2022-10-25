奶酥才排第二！營養師曝「台式麵包排行榜」，一不小心就吃胖

▲營養師傳授吃麵包有技巧。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

早餐就愛配麵包，簡單吃就能快速出門，但是其實挑麵包也有學問，營養師程涵宇分享，鬆軟的蔥花肉鬆捲麵包，加上美乃滋讓人忍不住一口接一口，它的熱量竟有565大卡，比奶酥麵包還高，營養師教你這樣挑麵包才健康。

許多人在挑麵包時，容易誤踩高熱量地雷，營養師程涵宇也提醒，別看著滿滿的青蔥就放下戒心，蔥花肉鬆捲會那麼鬆軟，是因為含有豐富油脂並且抹上了美乃滋讓質地更加柔軟，加入了美味肉鬆，整體扎實的重量讓它直接奪得熱量冠軍。

營養師也表示，台式麵包多為鬆軟好入口、組織細膩，再加上豐富內餡，含油、糖量比例高，油脂也容易吃下不少，如果吃得太涮嘴，熱量很容易破表，那麼要如何健康吃？以下4點請筆記。

#挑選全穀物成分

全穀物成分的麵包，像是全麥麵包，因為全麥麵包的膳食纖維、蛋白質和礦物質比白麵包更高，也較能幫助血糖穩定。

#搭配蛋白質食物一起吃，避免餐後嗜睡食物昏迷

營養師提及，攝取高脂肪、高碳水化合物的食物容易造成嗜睡感，建議搭配鮮乳、無糖豆漿等能夠減少血糖波動也更均衡營養。

#選擇以果乾、堅果取代甜膩餡料

可降低糖的用量，也能攝取到好油。

#適量吃也很重要

避免長期只用一個麵包當作正餐，長期下來容易出現營養不均衡問題。

▲（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）