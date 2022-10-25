共享機車安全帽「戴完頭很癢」　2招自救保護頭皮，遠離臭頭危機

文／女子學

身為機車族，不僅要在尖峰路段擠出一線生機，還得戴著安全帽承受高溫悶熱，在夏日酷暑摧殘下，每每掙脫安全帽的束縛便汗如雨下，蓬頭垢面的樣貌超級狼狽。

身為資深機車族，不乏有以下困擾：安全帽下的造型扁塌、頭皮出油、發臭，甚至頭皮發炎等。在不得不騎機車的情況下，該怎麼養護頭皮呢？今天編輯教大家機車族的實用撇步。

▲機車族的頭皮困擾（示意圖／免費圖庫Unsplash）



悶熱潮濕導致頭皮油膩，甚至出現皮膚炎？

頭皮是毛囊最密集的部位，但頭部成天被安全帽悶住，導致出汗量增加，改變肌膚pH值，易成為細菌孳生的溫床。此外頭皮油脂也跟著大量分泌，頭皮毛囊被油和汗包覆住，若無妥善清潔容易堵塞發炎，甚至出現脂漏性皮膚炎，頭皮屑也會隨之增加，嚴重更會破壞毛囊結構，以致大量掉髮。

因此，建議機車族朋友最好每週清潔一次安全帽內墊，可以使用洗衣精清潔後，放在通風處完全晾乾，避免黴菌積累在悶濕的安全帽內孳生。但若無法周周清洗，行駛前可在安全帽內緣墊上衛生紙，避免直接和頭皮接觸。

▲拿下安全帽後感覺油膩，可以先用乾洗髮。（圖／AVEDA、凱嵐）

另外拿下安全帽後，若髮根、頭皮油膩，可以用乾洗髮或控油蜜粉去除油垢；頭皮癢的話則使用頭皮霜，不僅能緩解不適，亦可維持頭部油水平衡，既舒適又能養護肌膚。

共用機車超方便，卻也與陌生人共用細菌？



近幾年「共享機車」普及化，方便之餘卻也帶來不少困擾，最多朋友的顧慮是：「不敢戴別人用過的安全帽／髮網」。畢竟安全帽經手過許多陌生人，衛生問題令人堪憂，更有不少人反應「戴完頭很癢、很臭」等等。

▲共享機車的安全帽的衛生問題，是許多人的顧慮（圖／《台北女子圖鑑》劇照、FB@GoShare）



使用共享機車時，最衛生的方法就是自備安全帽，如果不方便自備安全帽，則可以自備拋棄式頭套，並且使用前記得要完善消毒；最後在安全帽內墊一層衛生紙避免頭皮接觸。

針對每天通勤的機車族，建議可以每天洗頭，除了使用控油清爽的洗髮精養好頭皮，也可以每周定期幫頭皮去角質，把毛囊裡累積的深層油垢代謝出來，更能預防外來細菌的入侵。最後記得頭髮一定要吹乾，否則水氣停留在頭皮的時間太長，孳生黴菌、皮膚發炎等後遺症容易上身。

▲機車族一定要做好頭皮養護和安全帽清潔。（圖／xframe）



機車族終日忍受風吹日曬雨淋，若沒做好頭皮養護和安全帽清潔，等到細菌纏身，就不只是頭皮出油、有臭味而已，嚴重會導致發炎甚至落髮。因此，頭皮保養絕不可輕忽，每天多花一點時間養護頭皮，跟油膩臭頭說掰掰！

延伸閱讀

洗頭 5 大錯誤迷思破解！一定要天天洗頭嗎？皮膚科醫師教你正確洗頭「髮」則！

頭皮問題比你想的還多！皮膚科醫師親解 4 個常見症狀：剖析原因、提供正確的保養觀念

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/