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SOGO周年慶優惠搶先看　6500元抵用券買前先領

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▲SOGO百貨忠孝館周年慶，大批民眾排隊等開館。（圖／記者林敬旻攝）

▲去年SOGO百貨忠孝館周年慶，大批民眾排隊等開館。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡惠如／台北報導

百貨周年慶從10月開啟群熱戰，目前信義計畫區8間百貨同時開打優惠，而11月初則由東區SOGO最強台北三館接棒，近日SOGO也先釋出周年慶DM，意圖告知消費者「先等一等」，其周年慶優惠最新亮點在APP與特定信用卡回饋，消費者可從APP先領取6500元抵用券，於周慶期間首筆消費直接使用，此外針對特定國泰世華信用卡CUBE，則有最多14%、比去年多上近2倍的高回饋。

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，大批民眾搶購化妝品。（圖／記者林敬旻攝）

SOGO台北3館周年慶，將從11／10開始至11／21限時11天開跑。今年針對APP，預先推出周年慶抵用券，消費者可直接開啟APP下載，這樣就不用先至館內消費索取抵用券後，於下次消費進行扣抵，而是周年慶首次消費，滿額就能直接抵用，APP分業種推滿額優惠，以忠孝館為例，彩妝香氛滿3,000元抵300元；男女裝、鍋具消費滿5,000元折500元；家電、珠寶消費滿1萬元抵500元，3館合計最多可先搶6500元抵用券。

忠孝館化妝品單日單櫃消費滿6千送800元抵用券，包括600元周年慶抵用券、100元特別優惠券與100元餐飲優惠券；國泰世華信用卡女裝、女鞋、男裝、鍋具、寢飾滿6,000元送600元抵用券；1樓國際精品單櫃滿2萬元送2,000元抵用券。化妝品、香氛、家電持國泰世華單筆滿15,000元送300元抵用券；遠東商銀信用卡滿2萬元送400元抵用券。

復興館1、2樓國際精品與3樓珠寶消費滿2萬元送2,000元抵用券；1、2樓指定精品與珠寶滿3萬元送1,200元抵用券、滿5萬元送2,500元抵用券；CHANEL、HERMES、LV消費滿3萬元送1,000元抵用券、消費滿5萬元送2,000元抵用券；B1化妝品、5樓香氛單筆滿6,000元送800元。國泰世華信用卡女裝、女鞋、男裝、鍋具、寢飾滿6,000元送600元抵用券；家電持國泰世華單筆滿15,000元送300元抵用券；遠東商銀信用卡滿2萬元送400元抵用券。

敦化館國際精品滿2萬元送2,000元抵用券；指定珠寶滿3萬元送1,200元抵用券；化妝品、香氛滿6,000元送800元抵用券；服裝、配件、生活雜貨滿1萬元送1,000元抵用券。

▲SOGO百貨忠孝館周年慶，大批民眾排隊等開館。（圖／記者林敬旻攝）

而今年SOGO周慶針對國泰世華推出的CUBE信用卡推出大利多，去年周慶該卡無法並用滿額贈抵用券，僅推出5%的點數回饋用於帳單折抵，今年則可參加滿額領券再加上4%的點數回饋，意即如果符合滿千送百回饋方案，除了可得抵用券，還能享有4%點數回饋用於折抵購物賬單。

▲SOGO櫻桃小丸子周年慶來店禮。（圖／業者提供）

▲今年周年慶SOGO祭出櫻桃小丸子來店禮。

另新光三越信義新天地周年慶正在舉辦，從10／20至11／2期間消費化妝品單筆滿2,000元送2,000點；全館累計5,000元送5,000點；名品、大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送5,000點。微風信義10／20至11／7高級珠寶滿3萬元贈15000點；國際精品滿1萬元贈10000點；國際名品、服飾滿5,000元贈5000點；香氛保養、流行運動滿3,000元贈3000點。

遠百信義A13周年慶10／20至11／8開跑，百貨服飾累計滿5,000元送500元抵用券；小家電、保健器材單筆滿5,000元送600元抵用券；化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元抵用券；大家電單筆滿1萬元送1,100元抵用券。首12日1F國際精品單筆滿1萬元送1,000元抵用券、憑APP會員女、男、童裝單筆滿8,000元再加送300元抵用券。

關鍵字：

周年慶, 周年慶, 百貨, 卡友禮, 來店禮, ＳＯＧＯ, 櫻桃小丸子, 新光三越

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