fb ig video ETtoday search mobile

謝盈萱《四樓的天堂》封視后金句回顧：好好地生活，本身就是一種戰鬥

>

編輯／JJ

第57屆金鐘獎於上週六圓滿落幕，最終視后寶座由謝盈萱《四樓的天堂》拿下。《四樓的天堂》由謝盈萱、黃秋生領銜主演，描述隱身於巷弄老公寓的私人推拿所，與客人們之間的故事，探討多種面貌的人生中，遇到各種不同的難題，劇中蘊含大量發人省思的台詞，寫實又能引起共鳴，藉此機會一起來回顧這10條劇中金句。

▲四樓的天堂。（圖／翻攝自劇照）

1. 每一個人都是破碎的靈魂，你不知道怎麼幫他們拼才會拼得完整。

2. 身體並不是沉默的，人經歷過的事，會像年輪一樣留下痕跡。

▲四樓的天堂。（圖／翻攝自劇照）

3. 我們每個人的身體都有一個結，人必然有病，人因病而完整。

4. 人生處處留遺憾，有遺憾的才是真的，沒有遺憾的人生是假的。

▲四樓的天堂。（圖／翻攝自劇照）

5. 當你沒有辦法去原諒一個人的時候，其實有某個部份，你是沒有辦法原諒一部分的自己。

6. 心裡受的傷會印記在身體裡面，你身體不舒服就是在保護你，怕放鬆以後你會垮掉。

▲四樓的天堂。（圖／翻攝自劇照）

7. 當身體生鏽了、受傷了，才會知道身體不是自己的。

8. 人生不管愛或恨，能夠說出口其實都是最好的。

▲四樓的天堂。（圖／翻攝自劇照）

9. 好好地生活，本身就是一種戰鬥。

10. 有些人有很多想法跟規則，很多愛、關心很多人，可是沒有人要接收，就不斷地落空了。好像累積了一輩子的東西都沒人要。

►金鐘前必回顧《火神的眼淚》11條金句：只要他想活下去，我們都應該要救他

►金鐘獎前回顧《逆局》10條精彩金句：牽扯他人性命，不是遊戲

關鍵字：

四樓的天堂, 金句, 謝盈萱, 金鐘

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

劉亦菲透視禮服「花瓣遮胸」仙氣爆棚！　罕曬破尺度深V辣翻

劉亦菲透視禮服「花瓣遮胸」仙氣爆棚！　罕曬破尺度深V辣翻

旺福出任CITIZEN品牌之友　手戴極光之森「錶」現正能量

旺福出任CITIZEN品牌之友　手戴極光之森「錶」現正能量

日網超準心測「錢包裡面放什麼」　看出你潛藏的金錢運，適合被包養

日網超準心測「錢包裡面放什麼」　看出你潛藏的金錢運，適合被包養

奶酥才排第二！營養師曝「台式麵包排行榜」，一不小心就吃胖 猜不出實際年紀！55歲牛爾老師首度公開「凍齡好習慣」 超準！選一隻喜歡的動物　測出你在朋友心中的形象 安格斯12星座一周運勢10／24-10／30　雙子谷底翻身、射手人際感情雙漲 星巴克上班日行動預點推買一送一 　10／25起南瓜系列「特大杯只要中杯價」 戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起 烏來「泉世界」雙人湯屋下殺588元　美人湯護膚、日式風格好舒服

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面