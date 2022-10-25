謝盈萱《四樓的天堂》封視后金句回顧：好好地生活，本身就是一種戰鬥

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第57屆金鐘獎於上週六圓滿落幕，最終視后寶座由謝盈萱《四樓的天堂》拿下。《四樓的天堂》由謝盈萱、黃秋生領銜主演，描述隱身於巷弄老公寓的私人推拿所，與客人們之間的故事，探討多種面貌的人生中，遇到各種不同的難題，劇中蘊含大量發人省思的台詞，寫實又能引起共鳴，藉此機會一起來回顧這10條劇中金句。

1. 每一個人都是破碎的靈魂，你不知道怎麼幫他們拼才會拼得完整。



2. 身體並不是沉默的，人經歷過的事，會像年輪一樣留下痕跡。



3. 我們每個人的身體都有一個結，人必然有病，人因病而完整。



4. 人生處處留遺憾，有遺憾的才是真的，沒有遺憾的人生是假的。



5. 當你沒有辦法去原諒一個人的時候，其實有某個部份，你是沒有辦法原諒一部分的自己。



6. 心裡受的傷會印記在身體裡面，你身體不舒服就是在保護你，怕放鬆以後你會垮掉。



7. 當身體生鏽了、受傷了，才會知道身體不是自己的。



8. 人生不管愛或恨，能夠說出口其實都是最好的。



9. 好好地生活，本身就是一種戰鬥。



10. 有些人有很多想法跟規則，很多愛、關心很多人，可是沒有人要接收，就不斷地落空了。好像累積了一輩子的東西都沒人要。

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