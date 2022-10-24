新光三越信義周年慶iPhone狂賣1500支　內行買法大公開

▲2022年新光三越信義新天地周年慶首日排iPhone人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

今（10／24）進入信義區8間百貨周年慶開打第5天，適逢每年百貨周慶都在iPhone最新一代手機發表後，3C優惠也成查詢熱點，新光三越信義新天地表示，因限時5天針對會員推出滿萬送萬點優惠，加上今年iPhone供貨較穩定，5天合計售出的iPhone數量已賣破1500支。而也有熱心消費者提供最優惠的iPhone購買攻略。

新光三越信義新天地周年慶從10／20開跑，至11／2前消費化妝品單筆滿2,000元送2,000點；全館累計5,000元送5,000點；名品、大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送5,000點、首五日10／20至10／24期間會員大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送10,000點skm points。

由於首5日新光三越針對會員在3C業種推出滿萬送萬點的周年慶優惠，雖然不適用在最新一代iPhone 14手機（無法送點），但針對上一代iPhone 13手機卻可回饋，據悉不少民眾是專程前去排iPhone 13，加上新光三越今年推出點數可換BALMUDA小家電，只要花3萬元換到3萬點，就能兌換售價近5,000元的BALMUDA手沖壺，引發不少會精算的民眾趁此時入手。

新光三越信義新天地表示，今日是3C滿萬送萬點的最後一天，下午開始有人潮跟進線詢問，iPhone 13部份型號與顏色仍有貨量，但沒到貨量全面足夠的等級，目前統計開跑至今已經賣出1500支iPhone手機。



3C達人表示，今年因iPhone 14處理器並未升級，所以iPhone 13成為近年最熱門的「前一代iPhone手機」，坊間許多通訊行都拿不到貨，百貨為了要衝周年慶業績跟人潮，會想辦法拿到貨，反而貨量會比其他通訊行要來得更充足，加上滿千送百方案誘因，建議真的很想買的民眾可以每天打電話確認有沒有想要的款。