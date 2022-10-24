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潘瑋柏與信合影有亮點！　964萬RICHARD MILLE錶用按鈕上鍊

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▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏與信合影，手腕上的RICHARD MILLE RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶很搶鏡。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏昨po出與歌手信（蘇見信）的合影，寫下「嘻哈搖滾人生」，看似平凡無奇的好友合照，焦點又落在潘瑋柏手腕上的名錶，是要價約9,640,000元RICHARD MILLE RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶的Carbon TPT®碳纖維款，為品牌首款自製專利快速上鍊裝置的腕錶，只需在8時位置的按鈕上按壓125次即可完全上鍊，隨時準備好計時。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲RICHARD MILLE RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶的Carbon TPT®碳纖維款，約9,640,000元。（圖／Richard Mille提供）

乍看RICHARD MILLE RM 65-01自動上鍊雙秒追針計時碼錶覺得複雜，但細究面盤其實各項功能清晰易辨，採用不同顏色標示腕錶功能與按鈕，例如黃色代表時間、綠色為日期、橘色標示計時碼錶、紅色則是上鍊，追針則點綴藍色，搭配Carbon TPT®碳纖維錶殼，展現賽車動感風格，讓藏錶無數的潘瑋柏納入收藏。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）

▲潘瑋柏穿著LV牛仔外套搭配AP皇家橡樹霜金鏤空雙擺輪腕錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

潘瑋柏不僅看中名錶的複雜功能，對於裝飾工藝也相當講究，日前曬出AP（Audemars Piguet，愛彼表）要價超過417萬元的皇家橡樹霜金鏤空雙擺輪腕錶41毫米款，特色是錶殼與錶帶呈現品牌與佛羅倫斯珠寶設計師Carolina Bucci聯手重現佛羅倫斯黃金錘擊技術的霜金工藝，讓貴金屬表面展現閃閃發亮的效果，配上鑲嵌32顆長方形切割紅寶石、鈣鋁榴石、祖母綠、黃玉、丹泉石、紫水晶、彩色藍寶石的彩虹錶圈，高調設計非常吸睛。

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關鍵字：

潘瑋柏, RICHARD MILLE, AP, Audemars Piguet, 愛彼表

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