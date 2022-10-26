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天仁茗茶「烏龍茶禮盒」下殺1350元　喝了還能減少脂肪吸收是美容茶！

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文／C編

茶葉是過節送禮的好選擇，與其在外面亂喝來路不明的茶飲，不如自己泡會更加安心；「Her森森」推出「天仁茗茶波光茶韻禮盒400g」，原價1680元、特價1350元，含一包凍頂烏龍茶及一包高山烏龍茶，品好茶就選這一味。

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▲天仁茗茶,凍頂烏龍茶,高山烏龍茶,烏龍茶,茶,Her森森,。（圖／Her森森）

▲天仁茗茶 波光茶韻禮盒400g（附提袋），原價1680元、特價1350元，點我購買

天仁茗茶的前身是銘峰茶行，創立於1953年，1961年首家「天仁茗茶」在台南開幕，至今與「茶」相關的版圖相當大，你可能在喫茶趣To Go買過飲料、到喫茶趣吃過午餐，更可能買過天仁的茶葉。茶葉向來是送禮的好選擇，尤其是拜訪長輩或是親戚，是拿出手人人都會稱讚的好物，這次推出波光茶韻禮盒，內有凍頂烏龍茶、高山烏龍茶，都是200公克的份量。

提到烏龍茶，很多人馬上聯想到的就是凍頂烏龍茶，主要產自於南投縣的鹿谷鄉，是因「凍頂山」上的青心烏龍茶樹品種而得名，以茶菁為原料製成的半發酵茶，經專業製造技術出捲球形緊實茶葉，略帶焙火香氣，喉韻醇厚、耐泡，同時又有濃郁的回甘氣息。

另外一款高山烏龍茶，種植地區在海拔1000公尺以上的高山，以台灣高山茶烏龍茶的規範，通常是以軟枝烏龍、青心烏龍、大葉烏龍等品種，運用烏龍茶正統的製程方式加工出的茶葉，喝起來會依據不同品種，帶有不同的香氣跟茶色。

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▲天仁茗茶,凍頂烏龍茶,高山烏龍茶,烏龍茶,茶,Her森森,。（圖／Her森森）

▲天仁茗茶 波光茶韻禮盒400g（附提袋），原價1680元、特價1350元，點我購買

「Her森森」推出「天仁茗茶波光茶韻禮盒400g（附提袋）」，原價1680元、特價1350元，而且喝烏龍茶，可以透過裡面的單寧酸，降低血液中的膽固醇含量，甚至可以減少醣類和脂肪類食物被吸收，可以說是「美容茶」。

關鍵字：

天仁茗茶, 凍頂烏龍茶, 高山烏龍茶, 烏龍茶, , Her森森

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