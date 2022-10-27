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韓國「顯瘦內衣」特價了！集中托高效果超好　透氣舒適無存在感

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文／C編

無論罩杯尺寸，穿對內衣都非常重要，才能讓胸型看起來更為挺立，不會下垂、走山，影響穿衣服的美觀，自己看也不舒服，「Her森森」推出「SiOHER熹歐禾女神高支撐超無感零重力雙V美胸無鋼圈內衣」4件組原價3280元、特價1980元，相當於495元一件，CP值很高。

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▲SiOHER,熹歐禾,內衣,胸罩,Her森森。（圖／Her森森）

▲SiOHER熹歐禾女神高支撐超無感零重力雙V美胸無鋼圈內衣（超值4件組），原價3280元、特價1980元，點我購買

擁有南韓專利設計的熹歐禾無鋼圈內衣，材質為透過科技研發的獨家「定脂涼感面料」，可以輕鬆排出汗水，同時又可以釋放壓力，穿起來相當透氣、零觸感，不會覺得悶熱不適，或是肌膚泛紅。

寬版肩帶以前V、後V的「雙V提托線」，可以分散壓力不擠肉，支撐力強度更高，同時採用超細膩針織平行工法，讓內衣可以順著胸部平貼在肌膚上，加強穩固的支撐力，胸部較大也舒適無負擔。

另外，在內衣的兩側選用雙重網紗打造，利用特殊剪裁方式，將背肉往前推、360度全方位增添包覆性，服貼又舒適，同時讓贅肉通通歸位，達到視覺顯瘦的效果，上提托自然收腹，穿衣更有自信。

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▲SiOHER,熹歐禾,內衣,胸罩,Her森森。（圖／Her森森）

▲SiOHER熹歐禾女神高支撐超無感零重力雙V美胸無鋼圈內衣（超值4件組），原價3280元、特價1980元，點我購買

「Her森森」推出「SiOHER熹歐禾女神高支撐超無感零重力雙V美胸無鋼圈內衣（超值4件組）」，原價3280元、特價1980元，相當於495元一件，有豆沙粉、黑色、米白色、杏色等色調，都是百搭又好穿的款式。

關鍵字：

SiOHER, 熹歐禾, 內衣, 胸罩, Her森森

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