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誠品重回東區　地下街開300坪書店＋賣場＋餐飲年底前開幕

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▲誠品東區地下街。（圖／記者陳美伶攝）

▲誠品重返東區，標下東區地下街忠孝敦化捷運站端經營權。（圖／記者陳美伶攝）

記者蔡惠如／台北報導

誠品起家店「誠品敦南」在2020年5月底熄燈，加上SOGO忠孝館樓上的百坪書店也在2021年9月收攤，正式退出東區商圈1年後，近期又標下東區地下街6-7號廣場經營權，預計在300坪大的賣場規劃書店、物販與餐飲重新回歸，其位置正好在SOGO與大巨蛋中間，等同再度回到起家的商圈經營。

▲誠品東區地下街。（圖／記者陳美伶攝）

誠品近期話題不斷，信義店幾乎已確定於明年底無法續租，且之前又傳出想退出台北車站地下街以換取降租之後，近期被發現東區地下街於忠孝敦化捷運、從神旺飯店至明曜百貨段的地下街掛起裝修招牌，雖離之前的敦南店有一段距離，但也視為重新回歸東區商圈的第一步。

▲誠品東區地下街。（圖／記者陳美伶攝）

東區近年比信義區更活躍，原因在新光三越首間插旗東區的鑽石塔，即將在今年底到明年初開幕，加上SOGO宣佈接下小巨蛋商圈，目前正在如火如荼規劃中，誠品也看準東區可能的發展性，默默標下東區地下街6-7號廣場經營權，約300坪商業空間，據悉將規劃有書店、賣場，此外還會有餐飲進駐，成為東區文青的新踩點地標。

對此誠品僅低調表示，誠品生活東區地下街敦化段預計年底前開幕，期望能以清新設計風格呈現給市民朋友，相關營運內容規畫中，後續將再與大家分享。

關鍵字：

誠品, 東區, 地下街

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