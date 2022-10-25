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超準！選一隻喜歡的動物　測出你在朋友心中的形象

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記者李薇／綜合報導

在茫茫人海之中，可以認識到一些心靈同好的伴侶，為你的人生分憂解勞、一起狂歡，是很棒的事情，想知道你的朋友通常是怎麼看待你的嗎？以下這個心理測驗，就分析你的個人特質，以及給別人的觀感，測過的人都說準！

Q：選一隻喜歡的小動物，測測身邊朋友對你的真實評價。

1.松鼠

2.無尾熊

3.綿羊

4.長頸鹿

5.小鹿

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／pexels）

1.松鼠

選到松鼠的人，你的心思細膩，比別人更容易留意周圍環境的氣氛，是一個很善於察言觀色的人，容易發現他人細膩的情緒變化，不過，也因為這樣，常常太過在乎別人的感覺，所以讓自己相當疲憊，甚至在一段關係裡面失去自我，建議要多愛自己一點，不要把別人視為生活的中心。

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／pexels）

2.無尾熊

選到無尾熊的人，你是朋友心中的開心果，你其實是嚮往寧靜生活的人，卻常常因為各種因素，穿梭於各大熱鬧的社交場合之中，把很多心力花在社交上，導致耗損內在的能量，其實有時候應該更請聽自己內心的聲音，享受你想要的孤獨感，專注做自己喜歡的事情，會讓你更有魅力。

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／pexels）

3.綿羊

選到綿羊的人，你是一個心地善良的人，你不喜歡紛爭、不喜歡與人衝突，遇到意見不同的時候，通常你會選擇往後退一步，站在對方的角度思考問題，但其實你很知道自己要什麼，也積極的尋找人生答案，是個大智若愚的人。

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／pexels）

4.長頸鹿

選到這隻長頸鹿的人，你是一個非常理性的人，你的情緒非常穩定，即使遇到危機的狀況，也總是能夠冷靜、理性地處理問題，因為你是一個很自律的人，所以常常會有不少人覺得你是一個完美主義者，建議偶爾適時的放下自己的高標準，反而會過得更加快樂順心。

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／pexels）

5.小鹿

選到小鹿的你，通常是一個超級慢熱的人，這是很多人對你的印象，但是跟你熟悉之後，就會發現你超級「瘋狂」，是一個熱情到不行又很活潑的人，而且對待朋友你總是義氣支持與陪伴，朋友不多，但每一個都是擁有深厚的友情。

關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

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