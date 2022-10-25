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猜不出實際年紀！55歲牛爾老師首度公開「凍齡好習慣」

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▲▼55歲牛爾老師公開「凍齡好習慣」 。（圖／翻攝自小紅書／牛爾）

▲牛爾老師的外表比實際年齡小很多。（圖／翻攝自小紅書/牛爾、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

「美容教父」牛爾看起來只有30出頭，完全看不出實際年齡竟已55，他在《小紅書》分享最近這幾年來，身邊越來越多男生開始注重自身肌膚保養，隨著年齡增長，不想再當油膩大叔，常被大家猜不出年紀的他，也首次大方分享他堅持多年的保養習慣，一起來學習。

▲▼55歲牛爾老師公開「凍齡好習慣」 。（圖／翻攝自小紅書／牛爾）

#清潔、保濕、防曬是護膚首要大事

牛爾分享自己年輕時的臉部出油較明顯，甚至還有青春痘困擾，因此他格外注重毛孔護理，除了定期去角質外，也會使用深層清潔面膜、果酸類保養品，保濕也會做足功課。

他強調無論是什麼天氣，一年四季都要塗防曬，不防曬真的老得快，他也提到自己很注重眼部保養，因為眼周狀態很容易曝露年紀，隨著年紀增長，你看起來是年輕或是老，取決你的肌膚緊緻度、膚色透亮度和皺紋是否明顯。

男生挑保養品可根據自己膚質或當下肌膚狀態做決定，像是容易出油的肌膚，建議使用流動性高、清爽質地的，而乾性肌膚則建議選擇能夠鎖水保濕，質地相對濃稠的保養品．

#身體保養和飲食習慣密不可分

自從身體健康亮紅燈之後，他就開始注重飲食，像是口味變得清淡，控制含糖和油炸食物，多吃鮮奶優格、魚、有機雞蛋、蔬菜，他特別喜歡吃地瓜葉、芭樂、奇異果、蘋果，每個人可以根據自己的體質和需求調整飲食，幫助補足能量。

▲▼55歲牛爾老師公開「凍齡好習慣」 。（圖／Pexels）

#提升睡眠質量

他分享想要更快入睡，營造舒適睡眠環境是關鍵，他提到自己家裡晚上很少開燈，盡量以間接光源為主，讓身體適應晚上氣氛，讓大腦分泌褪黑激素，幫助調整神經，幫助睡眠。

睡前也會聽一點放鬆的SPA音樂，同時搭配深呼吸，每天大約5-10分鐘，接著戴上眼罩，隔離一切光源，早上起床第一件事情就是拉開窗簾，適度的曬太陽讓身體甦醒，幫助刺激維生素D分泌，進而開啟全新的一天。

關鍵字：

牛爾, 凍齡, 保養

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