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高顏值多款「硅藻土杯墊」推薦　職場必備招財進寶、收服超萌皮卡丘

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文／Workworks職場人

上班難免會想喝冰涼手搖飲療癒身心靈，不過飲料退冰後的水珠經常弄濕桌面，職場人們有用杯墊的習慣嗎？本篇文章編輯將分享「多款硅藻土造型杯墊」，除了能防止水漬擴散，就連擺在桌上也能美美的唷！

硅藻土款式

1.素面造型

▲大理石風圓形杯墊，另有小熊造型。（圖／大創百貨）

入門基本款要推薦日本大創販售的「大理石風圓形」，簡約的大理石紋設計，不論桌面是深色或淺色都很百搭，目前有藍色、粉色兩種顏色；第二款超萌「小熊造型」共推出白色、灰色、粉色三種款式，以上兩種價錢均為49元，編輯私心覺得這兩款CP值這麼高，直接包色處理不為過（笑）

2.客製化款式

▲客製化款式也適合當成婚禮小物。（圖／理想印刷）

如果有客製化需求的職場人們別擔心，編輯幫大家推薦三家專屬客製化品牌！第一家「理想印刷」主打以「情侶、婚禮」的設計最為豐富，店家還貼心贈送止滑墊、紙盒呢～如果身邊有準備結婚的新人，不妨推薦給他們作為結婚小禮唷！

▲寵物客製化杯墊，放在辦公室更療癒（奴作、uu.Dragon）

如果想將可愛的寵物客製化杯墊的話，可以參考「奴作、uu.Dragon」品牌，即便是設計小白也沒關係，兩家皆提供多種背景圖案可以參考，趕快找張照片，幫家裡萌寵客製一塊杯墊，放在辦公室一定很療癒～

3.文青款式

▲文青感杯墊可以解解悶。（圖／拾字路口10_roadwriting）

療癒的大海最能療癒上班的厭世感，編輯推薦文青感杯墊，讓你在辦公室工作同時，也能解解悶！由拾字路口10_roadwriting推出的「手寫風景款杯墊」相當值得收藏，設計上有「一起去看海、日日是好日、好心情營業中」多達九種不同款式，更特別的是，如果杯子裡裝透明的白開水、雪碧等，由上往下看還能看的到手寫字體唷（感覺很適合拿來告白？）

4.招財好運

▲職場人們必備的就是招財好運（圖／Caldo卡朵生活、MBM硅藻土地墊）

桌上習慣放招財貓、斬小人的職場人們，「招財好運」的硅藻土杯墊也不容錯過，左圖創意撞色的設計，喜氣又好看，編輯私心最喜歡「順」的款式，希望客戶提案、業績都能順順順啦！右圖的款式則為一組販售，很適合過年買回家擺放裝飾。

5.復古花磚

▲復古花磚美到想全部收藏。（圖／葳創手作）

▲花磚圖案是否想起奶奶家的地板。（圖／MBM硅藻土地墊）

看這「復古雕刻花磚」的款式，是不是美到捨不得用呢～不僅外觀好看，第一款的設計（上圖）還能充當擴香墊，只要滴上喜歡的精油或是香水，擺放在辦公桌、書桌上，不僅外型美觀，也能聞到療癒香氣唷～

6.超萌卡通

▲寶可夢玻璃杯與杯墊的組合（圖／金正陶器）

寶可夢粉絲別錯過啦！金正陶器推出一系列寶可夢玻璃杯與杯墊的組合，目前共有「皮卡丘、伊布、耿鬼」三種款式，編輯私心覺得耿鬼的邪笑表情，好適合買來放辦公桌上（XD）。

▲蠟筆小新、櫻桃小丸子、迪士尼一次收服。（圖／NORNS）

卡通怎麼能少的了「蠟筆小新、櫻桃小丸子、迪士尼」呢！日系品牌NORNS販售一系列經典卡通硅藻土杯墊，不管你是哪種卡通迷，通通一次收服你！

以上推薦「多款硅藻土造型杯墊」，職場人們最喜歡哪個款式呢？不妨買個2-3款珪藻土杯墊放在辦公室裡替換心情，療癒一下上班沉悶的心！

【延伸閱讀】

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 硅藻土, 杯墊

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