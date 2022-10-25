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劉亦菲透視禮服「花瓣遮胸」仙氣爆棚！　罕曬破尺度深V辣翻

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▲劉亦菲。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲大陸女星劉亦菲是「80後四小花旦」之一。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉亦菲是「80後四小花旦」之一，因出演《夢華錄》、《仙劍奇俠傳》等劇人氣居高不下，近日她以全新造型現身直播活動帶貨，劉亦菲換上一套黎巴嫩高級訂製禮服，被花朵包圍全身彰顯仙氣，獲得網友評價：「一舉一動踩在我心上」、「仙女姐姐」。

▲劉亦菲。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲劉亦菲。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲劉亦菲。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲劉亦菲穿著黎巴嫩高訂品牌Georges Chakra 2022冬季系列花瓣禮服。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

劉亦菲此次穿著黎巴嫩高訂品牌Georges Chakra 2022冬季系列禮服，品牌擅長以華麗刺繡彰顯成熟魅力，而劉亦菲演繹的銀色花朵禮服，呈現起來前衛不失艷麗效果，最為吸睛的設計就屬朵朵花瓣不規則盛開在裙間，直至胸前採用了透膚薄紗拼接，既能保留肌膚的穿透感，又為劉亦菲加持性感氛圍。而她一轉身，更曬出大片美背，少有的破尺度造型引發熱議。

此外，劉亦菲還換上了米蘭品牌Alberta Ferretti 2023早春系列白色西裝，呈現與禮服截然不同的氛圍，俐落寬大的剪裁為她帶來率性，簡潔的純白色照樣保有仙氣，劉亦菲選擇一貫的旁分長髮，加上GARRARD鑽石耳環加持，上鏡模樣動人。

關鍵字：

劉亦菲, 大陸, 女星, 造型, Georges Chakra

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