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「最不擅長拒絕」星座Top 3 ！　第一名人緣好，沒藉口只能點頭答應

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▲星座 。（示意圖／翻攝自IG@tvn_drama）

▲「最不擅長拒絕」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@tvn_drama）

記者鮑璿安／台北報導

有時候第一秒就能拒絕的事情，偏偏拖到最後變成了自己的煩惱，不少人就是難以開口拒絕別人，不僅有選擇困難，還顧慮一堆，以下就公開「最不擅長拒絕」星座Top 3 ，看看身邊誰上榜了！

Top 3 天秤座

天秤座就是典型「做不了決定」的人，他們做事總是猶豫不決，導致自己也不確定自己要什麼，等到最後來不及的時候，才發現當初如果拒絕該有多好。不過天秤不會虎頭蛇尾把事情搞砸，他們還是會摸摸鼻子處理完，只是等到下一次卻又忘記要拒絕，只能說和平共處、圓滑到極致的個性，是好也是壞處。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座是一個比較心軟的星座，通常打從心底認為要拒絕，但是別人一低聲下氣拜託，巨蟹的所有原則就好像沒存在過，而且巨蟹還會拼命幫對方說好話，努力說服自己要將心比心，只能說他們其實很清楚，只是學不會拒絕，只好洗腦自己多關懷別人一些。

Top 1 處女座

處女座其實很熱心，基本上不是太過分的要求，他們都會答應幫忙，因此留下了「不會拒絕」的印象，讓人一有事情需要幫助時，就會第一時刻想起處女座，當然這也是個優點，讓處女座人緣都很好。不過相對來說，處女也很有選擇困難，因為想太多導致自己止步不前，所以學會努力剔除不需要的事情，才是上策。

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關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 天秤座, 處女座

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