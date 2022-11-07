二手精品成時尚圈潮流！挖寶「3間古著電商」　別人的舊愛是你的新歡

實習記者蔡孟廷／綜合報導

在快時尚當道的21世紀，琳瑯滿目的品牌與造型，再配上社群媒體鋪天蓋地的宣傳，流行需要跟上腳步也越來越快。但是風潮一過，過季單品就成為家中閒置的垃圾。不過現在有一些電商選擇反其道而行，提供一個平台販售這些二手或是過季單品，讓收藏家能夠蒐集夢幻逸品、讓時尚愛好者將流行轉化成為風格，也讓品質優秀、品相良好的單品重獲新生，減少資源浪費。

▲二手精品正在以良好、優質的特性反抗快時尚潮流，成為年輕人中追求環保與品質的一種流行。（圖／翻攝自IG@Vestiaire Collective、@Depop）

Depop

Depop創立於2011年，在近幾年營業額有爆炸性的成長，不僅因為平台與眾不同的經營方式，除了商品買賣以外還兼具社群軟體的功能。主要販售的商品風格以Y2K和手作居多，蘊含Z世代對於時尚可續性的追求，只要簡單操作就能上架衣物來取得收入，就像是自營商店一樣，也因為有類似IG的社交功能，所以能彰顯自己的個性、眼光，更可以與其他志同道合的人交流，讓Depop成為千禧世代的新寵兒。

Vestiaire Collective

好想找到某一季的限量單品嗎？不妨到Vestiaire Collective看看吧！2009年誕生的Vestiaire Collective是由微軟前工程師與老婆一同創立，平台上有超過1500個品牌，是市面上最具規模的二手交易平台，擁有專業的防偽鑑定機構，可以幫高單價商品進行驗貨，提供消費者一個放心購物的地方。

Vestiaire Collective在社群經營上也非常用心，創製的人偶角色，經常會參與線下活動或是進行產品穿搭，在時裝周時也會參與時裝周進程，穿著平台上該品牌以往的單品去搭配出當季的風格，也再次證明流行易逝，但風格永存。

1stDibs

原本1stDibs是作為專業的古董交易平台為人所知，而現在也將商業觸角伸展到二手精品上，而且平台上大多是市面上幾乎找不到的二手精品，或是收入博物館珍藏的檔案級夢幻逸品，從Alexander McQueen生前的設計、Chirstian Dior的高級訂製到Martin Margiela時期的愛馬仕幾乎都能看到。由於這些單品的稀有性，可想而知價格也非同小可，但因為商品的特殊性與收藏性，1stDibs仍然是收藏家們的最愛。如果喜歡一些精緻、保值的單品1stDibs就會是你的最佳選擇。

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