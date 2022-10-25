Jessica、Krystal浮誇歪腰、扭屁比可愛　偶包全丟網笑：不愧親姐妹

記者王則絲／台北報導

前少女時代團員Jessica（鄭秀妍）與Krystal（鄭秀晶），為南韓演藝圈知名的神顏值姐妹花，兩人的好感情也是眾所周知。24日Krystal迎來28歲生日，Jessica特別為她準備慶生，並在IG上釋出了一系列私下互動的合照，不只兩人身上的穿搭行頭是粉絲焦點，兩人浮誇歪腰、扭屁比可愛，越發不可收拾的Pose更讓人會心一笑，網友們紛紛回應：「不愧是親姐妹。」

▲Jessica幫Krystal慶生，Po文秀姐妹好感情。（圖／翻攝自IG@jessica.syj，以下同）



Jessica先前參加大陸綜藝選秀節目，圈了一票粉絲，Krystal（鄭秀晶，藝名：水晶）以女團f(x)出道，近年則在戲劇圈表現亮眼。Krystal於本月24日迎來28歲生日，身為姐姐的Jessica特別幫Krystal慶生，當天Krystal穿著MIU MIU黑色娃娃洋裝盛裝過生日，Jessica則是選擇Toteme的條紋針織衫搭配CHANEL毛帽休閒出場，將焦點留給壽星，但手上的勞力士手錶依然是搶眼亮點。

▲姐妹兩人的合照，越往後越一發不可收拾，偶包全丟，專做怪表情與動作。



Jessica與Krystal姐妹兩人一開始的合照還看似正常，神顏值姐妹合體畫面非常美，不過照片越往後，狀況變得一發不可收拾，也許是幾杯黃湯下肚，Krystal開始做出一連串的怪表情，讓Jessica笑得合不攏嘴，接著兩個人還乾脆站起身，開心的歪腰扭屁擺拍、一起比愛心，私下毫無偶包，真實的互動讓網友們都笑：「不愧是真姐妹。」

▲姐妹兩人的合照，越往後越一發不可收拾，偶包全丟，專做怪表情與動作。



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