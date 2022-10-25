鄭麗媛就是秋冬髮型範本！小臉羊毛捲到知性大波浪　款款仙氣又吸睛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在韓國有「微笑女王」稱號的女星鄭麗媛睽違三年回歸小螢幕，除了戲劇表現亮眼，私下穿衣打扮、髮型也是網友討論的焦點，充滿仙氣的髮型更是超適合在秋冬換上。

鄭麗媛在2000年時出道，在《我叫金三順》中飾演男主角玄彬的前女友打開知名度，後續接演多部韓劇都擔綱女主角，不只膚質保養的非常好，身為時尚女王孔曉振的好友衣Q也是不遑多讓，今天要提的則是從過去就一直有討論度的髮型。

鄭麗媛髮型範本

1.小臉羊毛捲

超吸睛的羊毛捲，在當時可說是帶起風潮的韓國女星之一，髮絲的捲度從髮根由上如瀑布一般傾瀉而下，不只很有立體度同時也能讓五官更柔和。不得不說側臉那張照片鄭麗媛實在是仙氣十足。









2.中分波浪

簡單的中分波浪也是鄭麗媛過去很常見的髮型之一，在簡單的中分長髮中加入了一點自然的捲度，中和了中分容易給人的銳利感。





3.低馬尾

低馬尾既乾淨又清爽，是不管有沒有瀏海都能夠搭配的百搭髮型。









4.空氣瀏海鎖骨髮

後來的鄭麗媛開始會以空氣瀏海的造型與大家見面，落於鎖骨的髮長，夾上中型的捲度讓髮型雖短卻有份量，對臉型也很有修飾度，在沈穩之中又帶有活潑感。





5.知性瀏海捲髮

最後就是近期在《爭鋒相辯》中的造型了，一頭黑長髮搭配微微的捲度，加上一點瀏海看起來在比較沈重的髮型中帶來一點柔和的感覺，同時又很適合律政劇的氛圍和角色。





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