fb ig video ETtoday search mobile

鄭麗媛就是秋冬髮型範本！小臉羊毛捲到知性大波浪　款款仙氣又吸睛

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在韓國有「微笑女王」稱號的女星鄭麗媛睽違三年回歸小螢幕，除了戲劇表現亮眼，私下穿衣打扮、髮型也是網友討論的焦點，充滿仙氣的髮型更是超適合在秋冬換上。

鄭麗媛在2000年時出道，在《我叫金三順》中飾演男主角玄彬的前女友打開知名度，後續接演多部韓劇都擔綱女主角，不只膚質保養的非常好，身為時尚女王孔曉振的好友衣Q也是不遑多讓，今天要提的則是從過去就一直有討論度的髮型。

鄭麗媛髮型範本

1.小臉羊毛捲

超吸睛的羊毛捲，在當時可說是帶起風潮的韓國女星之一，髮絲的捲度從髮根由上如瀑布一般傾瀉而下，不只很有立體度同時也能讓五官更柔和。不得不說側臉那張照片鄭麗媛實在是仙氣十足。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.中分波浪

簡單的中分波浪也是鄭麗媛過去很常見的髮型之一，在簡單的中分長髮中加入了一點自然的捲度，中和了中分容易給人的銳利感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.低馬尾

低馬尾既乾淨又清爽，是不管有沒有瀏海都能夠搭配的百搭髮型。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.空氣瀏海鎖骨髮

後來的鄭麗媛開始會以空氣瀏海的造型與大家見面，落於鎖骨的髮長，夾上中型的捲度讓髮型雖短卻有份量，對臉型也很有修飾度，在沈穩之中又帶有活潑感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.知性瀏海捲髮

最後就是近期在《爭鋒相辯》中的造型了，一頭黑長髮搭配微微的捲度，加上一點瀏海看起來在比較沈重的髮型中帶來一點柔和的感覺，同時又很適合律政劇的氛圍和角色。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●《爭鋒相辯》鄭麗媛41歲美肌如昔！「自帶氛圍感」這樣保養：敷臉、保濕、皮拉提斯⋯

●《依法相愛吧》李世榮私下7髮型盤點！短髮帥氣、中長髮知性，波浪捲、馬尾都適合！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 鄭麗媛, 髮型

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE「官網快閃特賣」超殺5折、球鞋現省2千元！　adidas優惠同步開跑

NIKE「官網快閃特賣」超殺5折、球鞋現省2千元！　adidas優惠同步開跑

劉亦菲透視禮服「花瓣遮胸」仙氣爆棚！　罕曬破尺度深V辣翻

劉亦菲透視禮服「花瓣遮胸」仙氣爆棚！　罕曬破尺度深V辣翻

超準！選一隻喜歡的動物　測出你在朋友心中的形象

超準！選一隻喜歡的動物　測出你在朋友心中的形象

旺福出任CITIZEN品牌之友　手戴極光之森「錶」現正能量 猜不出實際年紀！55歲牛爾老師首度公開「凍齡好習慣」 日網超準心測「錢包裡面放什麼」　看出你潛藏的金錢運，適合被包養 獨／650坪無印良品進駐微風松高　北台灣最大旗艦店明年第二季開幕 奶酥才排第二！營養師曝「台式麵包排行榜」，一不小心就吃胖 12星座「不愛了」的徵兆　金牛超計較、處女陷入糾結 安格斯12星座一周運勢10／24-10／30　雙子谷底翻身、射手人際感情雙漲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面