7款「開架睫毛膏」好刷推薦！戀愛魔鏡平價好用、艾杜紗薄霧紫更迷人

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睫毛不僅能讓妝容更出色，有時更能成為眼妝的亮點，而開架品牌的睫毛產品一直都相當出色，以下就來介紹2022有哪些好口碑的睫毛膏新品。

戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏（升級版）



戀愛魔鏡睫毛產品中最熱賣的品項就是超現實激長睫毛膏，今年初推出 #RD505限定酒紅色 與 #OR505限定銅光色，為眼神撒下帶著暖調的黑醋栗酒紅與時尚的復古橙調，柔化冬季的冷冽氣息，為睫毛增添了活潑感。

升級後的超現實激長睫毛膏除了纖長效果更優秀外，也加強了捲翹、定型的能力，在使用後能明顯感受到差異，整體妝感乾淨、不結塊，適合喜歡根根分明又有存在感睫毛的人。

▲戀愛魔鏡超現實激長睫毛膏（升級版），NT$340

艾杜紗 魔束捲翹睫毛底膏

這款睫毛底膏可說是艾杜紗的明星商品，從常賣款黑色到幾乎每季都會推出限定新色，像是粉色、橘色、奶茶咖色等等，不只色選上的不同，刷頭也稍微有些調整。而本季的新色為03薄霧紫、04夜幕綠，薄霧紫是煙燻感的紫丁香色系，搭配粉色珍珠光澤；夜幕綠則是低彩度綠色系，搭配深綠珍珠光澤，讓睫毛在沉穩中帶有知性的光澤。

▲艾杜紗 魔束捲翹睫毛底膏LE ，NT$540



新款刷頭是創新的雙面美睫梳設計，先以螺旋刷讓睫毛根部均勻沾附輕量捲翹基底，向上提拉；再以密梳刷讓纖長纖維緊緊抓附細短睫毛，使其自然延伸增長，雖然品名是睫毛底膏，但其實不論要單用、搭配都很適合，搶眼的色選也是一大亮點。

艾杜紗 魔束捲翹睫毛膏

3月全新上市睫毛膏的同時也推出了限定新色，全新的小巧彈性曲線刷頭設計，能沾附更多睫毛膏體，刷出濃密但沒有蟑螂腳、不打結不結塊的羽扇睫，同時也防水和油，讓妝容更持久。





2022春季新色包含：＃G01深紫色，是彩度低的深紫色，比一般銳利度高的濃黑色調更為柔和，讓雙眼更有神。＃G02沉靜灰，是具有沉靜感的中性深灰色，能襯托瞳孔色調，與各種色系的眼妝搭配都能完美融合。

dejavu 睫采分明立體睫毛膏

主打1.5mm的超細刷頭，加上高密著度的膏體，將平常容易忽略到的細小睫毛如：眼頭、眼尾，或是新生的細睫都能照顧到，突顯所有隱藏系的睫毛。





清晰藍是具有穿透力的色彩，在刷上睫毛膏的同時融合睫毛本身的黑色，將清晰藍在雙眼展現出近似午夜天空黑暗的藍黑色，帶有神秘的氣息及嫵媚的氛圍，使雙眸散發出靈氣十足又帶有混血的魅惑。過去也推出過莓果色、棕色系等色選，是目前市面上細頭睫毛膏顏色選擇豐富的品牌之一。

媚比琳 飛天翹防水睫毛膏

過去推出多款熱賣睫毛膏，像是快捷濃捲風睫毛膏、終極摩天濃防水睫毛膏等，這次台灣領先全亞洲，搶先上市歐美熱銷的飛天翹防水睫毛膏，主打利用全新24H飛天瞬翹科技，搭配獨家特殊扇形180°飛天睫毛梳，結合梳子型、毛刷的優點，刷出根根分明又持久的瞬翹美睫。

▲媚比琳飛天翹防水睫毛膏，NT$469



這款扇形刷頭一共有三層、且短到長都有，能符合各種眼型並精準沾取適量膏體，一刷均勻抓附每根睫毛，自然定型不結塊；膏體輕盈、擁有持久抗暈的效果，即使悶熱天氣也不怕下垂；消光粉及SKYHIGH立體字樣包圍管身的時尚包裝，顏值也是一大看點。

KISSME花漾美姬神捲翹防水打底睫毛膏

今年夏天KISSME針對防水、抗暈及捲翹三個訴求，推出神捲翹防水打底睫毛膏。KISSME認為，長時間外出配戴口罩，臉部濕熱氣導致眼妝更易出油暈髒、睫毛塌垂，這支新品重視眼睫防水、防暈與防塌的多重持妝性能，設計全新中刷頭，螺旋型小直徑搭配微彎曲度的刷面更符合亞洲人眼型，一刷就上手。

▲KISSME花漾美姬神捲翹防水打底睫毛膏，NT$390

這款睫毛底膏可單用也可疊擦，有透明黑跟透明棕兩個色選，單擦可維持睫毛輕盈捲翹，看起來就像天生美睫一般，疊擦則能讓睫毛妝效更持久，搭配相同色系的睫毛膏、眼線液完全不突兀。

1028 飛激濃瞬翹防水睫毛膏 朱古棕

睫毛膏儼然已是1028的明星商品，除了飛激長（粉紅管身）睫毛膏外，飛激濃（紅色管）自上市以來也獲得許多好評，今年初聽見大家敲碗的心聲，推出了朱古棕色。

▲1028 飛激濃瞬翹防水睫毛膏 朱古棕，NT$390



有別於飛激長主打輕盈、纖長，飛激濃主打就算是短小的睫毛也能刷出存在感，選用羽量濃郁膏體，加上獨有的瞬翹定型科技，即便是存在感搶眼的濃密睫毛，也不必擔心因重量下垂；纖細的微弧刷頭刷睫毛時不易沾附眼皮，即便是易失手的下睫毛也能輕鬆刷出乾淨深邃的妝效。

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