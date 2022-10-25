安格斯12星座一周運勢10／24-10／30　雙子谷底翻身、射手人際感情雙漲

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

星象在本週出現小幅變動，不過對羊座而言卻可能出現蝴蝶效應般的連鎖影響！這週的你得試著用不同的思維面對生活中的變化，特別是在人際上，意氣用事、撂狠話已經是老梗反應，面對不如己意的安排，你得退一步先調整心態再接受，也許事情並沒有想像中的悲觀。感情上，你得更有同理心面對情人、心上人，才能更理解對方所做的決定。

金牛座 4.21~5.20

牛座這週感情宮位中多了星星的進駐，但並不代表有關感情方面的願望可以心想事成，相反的，可能未來這段時間有不少感情上的考驗糾葛，活躍的星宮將給你出考題，你得更有毅力的挺過試煉！工作、財運亨通，有餘裕的空檔，牛座適合靜下來沉思，透過閱讀或是獨自的散步沉澱，專注在感情關係，為自己做出最好的抉擇。

雙子座 5.21~6.20

前陣子事與願違、諸事不順的狀況在這週突然面臨解套，這突如其來的轉變或許連聰明的雙子都想不透吧(笑)，不過受惠於土星結束逆行，肩上扛著的隱形壓力陡然消散，加上太陽、金星移轉，雙子說是谷底翻身，可以抓緊這股好運釋放自己感情、人際的活躍能量，單身者說不定就這樣覓得了不可思議的知己。

巨蟹座 6.21~7.21

下半年土星結束逆行加上金、日星合相，對蟹座來說正是一段少有的大好時期，這週的你適合在工作上衝一波，也許能為你的荷包帶來深遠的影響！不妨放下那些有福同享、有難不同當的狐群狗黨，思考一下關於幸福的終生大事，這段時間你將能與情人的關係再精進，溫馨的情感也會是你最療癒的部分，讓你更有向前的動力。

獅子座 7.22~8.22

這週的星轉變化彷彿給運勢正要起步的獅座打了一記回馬槍，上週開始想衝想拼的你，這週在太陽、金星的移位之下，莫名牽動那條慵懶神經線，工作上容易被小挫折影響，感情上單身者更是動不動就想打退堂鼓，對於心儀對象容易在跨出關係的那刻止步，但機緣是一去不復返的，別怪金星沒給力，獅子真的當自強啊！

處女座 8.23~9.22

忙碌的生活節奏其實已讓處女座緊繃了好一陣子，太陽移轉的這週，在大環境氛圍的轉變下，你的心情也會慢慢的鬆懈下來，一旦那個咄咄逼人的氣勢不見了，人際和感情運也就開啟了！不妨當個沒問題先生／小姐，好好與大家良性互動！感情方面單身者還有一段路要走，不需急躁，朋友親人陪伴下生活一樣有滋有味！

天秤座 9.23~10.22

行星位移結束了本命宮位三星合相的強運，不過秤座先別洩氣，水星仍會持續守護你到這週的最後一刻，更何況少了土逆隱憂，這週天秤整體來說仍是好運大於壞運，提起精神就不怕卡關！只是感情、人際上考驗增多，面對陪著你的朋友、情人，你得更有同理心，體諒別人才是善待自己。桃花暫且休眠，或許也是提醒你，需要更關注著身邊的緣分。

天蠍座 10.23~11.22

天蠍這週根本是運勢的天選之人，人際、感情上由黑翻紅，不需要像過往時時提防小人算計，近期的你將會被大家更友善的對待！有對象的不妨試著找到兩人最好相處的模式，只要喜好默契相投，吃喝玩樂就非常開心；沒情人的活動邀約也不少，唯一需要加把勁的是你的存款，當心太過活躍的荷包把錢花得所剩無幾。

射手座 11.23~12.21

星象的機轉變化為本週射手投下了不確定的因子，某些機緣將來得十分措手不及，人際、感情運勢雙漲，異地旅遊同樣強運！單身射手無論是舊識重逢或是異國戀曲，都有可能浪漫地發生在你身上，不妨發揮你外放開朗的體質，拓展新的人際圈，出國旅遊規定放寬，射手也很適合順勢向外發展，年底前生活將開啟新氣象。

摩羯座 12.22~1.19

別忘了耐操耐磨是摩羯最大的武器，這週的你雖然稱不上不順遂，不過所謂好事多磨，你就是需要「多磨」一下，才能嘗到甜美果實，持續拿出毅力與恆心吧！金星移位之下，未來這週的感情會是你比較脆弱的環節，有情人的將面對考驗，你也特別容易心浮氣躁。沒情人的秋風瑟瑟倍感孤獨，感情正嗷嗷待哺。

水瓶座 1.20~2.18

土星六月起在水瓶本命宮內的逆行，就像一根芒刺般，雖然微不足道，卻也默默在生活細節中為你帶來不舒服的感覺，然而這股負面力量在本週告終，土星回復順行，對水瓶來說是一種心靈的新生，讓你不滿、不爽的事情將大幅減少（重點也是因為你的心態轉變了），單身者脫下厭世外套，適合以充滿魅力的正能量吸引到屬於你的幸福！

雙魚座 2.19~3.20

微涼的秋季容易引發魚座心中那個悲劇英雄般的自己，這週特別多了土星在靈魂宮位的順行影響，魚兒風花雪月的愁緒倍增，單身者多了點迷人魅力，但有情人的則可能業力引爆，兩人之間任何的小磨擦都將被你拿放大鏡來檢視，有問題彼此溝通是好的，但千萬別帶著情緒，又或者雙方保持一點距離，待行星有新的組合，或許互動過程又會有不一樣的結果。

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