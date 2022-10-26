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安海瑟薇入秋以來的5套造型！經典皮衣、百搭白襯衫　顯瘦又優雅

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

安海瑟薇（Anne Hathaway）2022年相當高產，馬不停蹄地跑片世界各地宣傳出演的影集和電影，加上多了寶格麗代言人的頭銜，綜合時裝週、紅毯、品牌活動，讓粉絲們有更多的機會可以看到安海瑟薇各個不同的造型。

進入10月氣溫終於有些轉涼，整理安海瑟薇入秋以來的5套造型，不失為秋冬時髦穿搭靈感！

安海瑟薇秋冬穿搭靈感

以下的服裝有些看似夏裝的涼爽剪裁，仔細一瞧會發現，安海瑟薇在「材質」方面做了換季動作，讓造型保有層次穿搭的空間，也較不顯得以往秋冬給人的厚重、臃腫感。

仙氣白色

在Moncler 70週年的發表會上，安海瑟薇以一套仙氣的白色針織套裝出席，來致敬Moncler滑雪服起家的背景。而當晚在米蘭，畢竟氣溫還是有些冷冽，安海瑟薇另有準備一件粉紫、巧克力配色的格紋羊毛大衣，率性地披在肩上，又變化出另一種帥氣個性。

經典皮衣

冬日衣櫃一定要收藏一件皮衣，安海瑟薇以一件黑色高領毛衣搭配皮裙，外面罩上一件鱷魚壓紋的長版皮衣，適度地露出白皙的小腿，平衡上半身的厚重冬裝，視覺上也有顯瘦的效果。

百搭白襯衫

一年四季都好搭的白襯衫，安海瑟薇9月前往觀賞美國網球公關賽的時候，選擇搭配一件亮眼的太陽黃緞面長裙，將襯衫底部打了一個結、使其成為短版樣式，讓整體比例看起來更為修長。若怕冷的話，建議可以搭配一件丹寧外套或是飛行員外套，為穿搭注入一股率性個性。

時髦芭比粉

芭比粉絕對是2022必須擁有的時髦色票！先前在時裝週、坎城影展演譯不同的芭比粉造型，安海瑟薇的時髦芭比粉穿搭範本再加一，桃粉相間的千鳥格紋，安海瑟薇選擇短裙的套裝樣式，底下搭配一雙黑色透膚的絲襪，甜美與性感兼具。

約會／派對穿搭

年末通常會有一堆派對、聚餐的邀約，看起來一件簡單紅色洋裝，裡面的細節你有發現嗎？洋裝主體為粗針織的面料，袖子換作細細長長的流蘇設計，行走起來別具動感，單一件洋裝卻有十足的造型感。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 安海瑟薇, 秋冬, 穿搭

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