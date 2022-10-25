誰能比林志玲更適合女神白！10套又仙又優雅的白色系穿搭無人匹敵

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

受邀出席國內外頒獎典禮的林志玲，每次現身紅毯總是眾人目光焦點，帶你回顧志玲姐姐情有獨鍾的白色系穿搭。

作為頒獎典禮的常客，志玲姐姐每次登場的紅毯造型，總能引起眾人熱烈討論，不論是仙氣薄紗、浪漫荷葉、優雅蕾絲、又或是幹練褲裝，沒有一個是林志玲無法駕馭的款式，不過這之中，志玲姐姐獨愛白色系造型，就好比白色是專為志玲姐姐而生，帶你回顧林志玲又仙又優雅的白色系穿搭：

林志玲女神白紅毯造型

只要是粉絲應該都知道，志玲姐姐曾經在自己的社群上表達對白色的喜愛，她身上的這套白色蕾絲刺繡薄紗禮服，讓志玲姐姐化身成神話故事的女神般，美麗動人。

不只是氣質款，志玲姐姐也曾以露背設計的白色刺繡禮服亮相，展現出又甜美又性感的一面。

這套不對稱斜肩長禮服，直接露出志玲姐姐白皙大長腿，加上她內建的超模氣場，放眼亞洲模特兒圈，有誰可以比她美。

林志玲這套削肩設計的蕾絲刺繡禮服，宛如女神降臨般，讓人印象深刻。

志玲姐姐私下外出，自然少不了白色系穿搭，像是這套白色蕾絲雙排釦風衣洋裝，讓她看起來既優雅又率性。

不要以為志玲姐姐只能駕馭優雅、甜美風格，穿上白色西裝外套和長褲，一展帥氣、幹練的不同樣貌。

褲裝的話還有這一套，高領針織毛衣配上西裝長褲，外頭罩上學院風的西裝外套，讓志玲姐姐化身幹練女強人。

平口薄紗針織上衣，搭配荷葉點綴的短褲造型，志玲姐姐不只甜還很俏麗。

志玲姐姐與媽媽合體時，穿著白色綁帶小洋裝，胸前深V設計展現小小性感。

所有白色系穿搭中，最經典的一套，就是與姊夫Akira結婚時穿著的白色婚紗，魚尾長禮服和飄逸的頭紗，志玲姐姐這一幕是多少粉絲心中的第一美。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【包你入坑5原因】Polo Ralph Lauren可頌包列入Krystal愛背包款，一包4種拿法超划算

● 2022秋冬包包推薦：Tory Burch月牙包、Michael Kors全新Parker系列問世