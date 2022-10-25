fb ig video ETtoday search mobile

誰能比林志玲更適合女神白！10套又仙又優雅的白色系穿搭無人匹敵

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

受邀出席國內外頒獎典禮的林志玲，每次現身紅毯總是眾人目光焦點，帶你回顧志玲姐姐情有獨鍾的白色系穿搭。

作為頒獎典禮的常客，志玲姐姐每次登場的紅毯造型，總能引起眾人熱烈討論，不論是仙氣薄紗、浪漫荷葉、優雅蕾絲、又或是幹練褲裝，沒有一個是林志玲無法駕馭的款式，不過這之中，志玲姐姐獨愛白色系造型，就好比白色是專為志玲姐姐而生，帶你回顧林志玲又仙又優雅的白色系穿搭：

林志玲女神白紅毯造型

只要是粉絲應該都知道，志玲姐姐曾經在自己的社群上表達對白色的喜愛，她身上的這套白色蕾絲刺繡薄紗禮服，讓志玲姐姐化身成神話故事的女神般，美麗動人。

不只是氣質款，志玲姐姐也曾以露背設計的白色刺繡禮服亮相，展現出又甜美又性感的一面。

這套不對稱斜肩長禮服，直接露出志玲姐姐白皙大長腿，加上她內建的超模氣場，放眼亞洲模特兒圈，有誰可以比她美。

林志玲這套削肩設計的蕾絲刺繡禮服，宛如女神降臨般，讓人印象深刻。

志玲姐姐私下外出，自然少不了白色系穿搭，像是這套白色蕾絲雙排釦風衣洋裝，讓她看起來既優雅又率性。

不要以為志玲姐姐只能駕馭優雅、甜美風格，穿上白色西裝外套和長褲，一展帥氣、幹練的不同樣貌。

褲裝的話還有這一套，高領針織毛衣配上西裝長褲，外頭罩上學院風的西裝外套，讓志玲姐姐化身幹練女強人。

平口薄紗針織上衣，搭配荷葉點綴的短褲造型，志玲姐姐不只甜還很俏麗。

志玲姐姐與媽媽合體時，穿著白色綁帶小洋裝，胸前深V設計展現小小性感。

所有白色系穿搭中，最經典的一套，就是與姊夫Akira結婚時穿著的白色婚紗，魚尾長禮服和飄逸的頭紗，志玲姐姐這一幕是多少粉絲心中的第一美。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【包你入坑5原因】Polo Ralph Lauren可頌包列入Krystal愛背包款，一包4種拿法超划算

2022秋冬包包推薦：Tory Burch月牙包、Michael Kors全新Parker系列問世

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 林志玲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

劉亦菲透視禮服「花瓣遮胸」仙氣爆棚！　罕曬破尺度深V辣翻

劉亦菲透視禮服「花瓣遮胸」仙氣爆棚！　罕曬破尺度深V辣翻

旺福出任CITIZEN品牌之友　手戴極光之森「錶」現正能量

旺福出任CITIZEN品牌之友　手戴極光之森「錶」現正能量

日網超準心測「錢包裡面放什麼」　看出你潛藏的金錢運，適合被包養

日網超準心測「錢包裡面放什麼」　看出你潛藏的金錢運，適合被包養

奶酥才排第二！營養師曝「台式麵包排行榜」，一不小心就吃胖 猜不出實際年紀！55歲牛爾老師首度公開「凍齡好習慣」 超準！選一隻喜歡的動物　測出你在朋友心中的形象 安格斯12星座一周運勢10／24-10／30　雙子谷底翻身、射手人際感情雙漲 星巴克上班日行動預點推買一送一 　10／25起南瓜系列「特大杯只要中杯價」 戀愛時最會吃醋的3大星座！Top 1佔有慾超強，想24小時黏在一起 烏來「泉世界」雙人湯屋下殺588元　美人湯護膚、日式風格好舒服

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面