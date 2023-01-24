曾之喬全身淺紫色太好看！百年老牌Patou翻身成少女最愛

實習記者蔡孟廷／綜合報導



現在東京女孩們最熱愛的品牌，Patou絕對是其一，優雅而簡約的法式設計，配上浪漫的色彩、溫和的刺繡小花，讓Patou輕易占領每個女孩的心，曾之喬也曾穿淺紫色Patou服裝，在巴黎逛街。誰能想得到超過百年歷史的Patou，從重啟到為巴黎高訂周開場只花了3年，而背後最大的功臣就是現任創意總監Guillaume Henry。

Jean Patou在1914年創立了Paton，至1987年結束了高級時裝，2018年LVMH收購，終於讓風華再起。身為Patou現任的創意總監，Guillaume Henry大刀闊斧的將改變Patou形象，從1920年代雍容華貴的婦人，改變成一個摩登、俏皮的花都少女，他的設計風格簡約而不單調、高調而不浮誇，帶著滿滿的從容與自在，用他對於巴黎女孩們的觀察，為女性打造具有巴黎感的衣櫥，讓性感與淘氣共存，在他最愛用的元素就是荷葉邊，配合抽繩不只可以增加衣服的可玩性，更能展現女性的性感。

在接任Patou創意總監之前，Guillaume Henry曾擔任Carven和Nina Ricci的創意總監，分別在Carven任職5年，又在Nina Ricci任職3年，在這8年當中，Guillaume為巴黎女子刻劃出一個個獨立、鮮明的形象。尤其是Carven 2013早秋秀場對顏色、印花與多種繁複元素的運用，和Nina Ricci 2018早春秀場以義大利即興劇為靈感，有如中世紀畫作般的蓬鬆而柔軟的秀場至今都讓人印象深刻。

▲Patou就連曾之喬（左）和有「Z世代最有趣女孩」之稱的艾瑪張博倫（Emma Chamberlain）都無法抗拒。（圖／翻攝自（左）IG @chiaochiaotzeng（右）IG @patou）

Carven 2013早秋秀場維持Guillaume對於巴黎女子深刻的觀察，略為寬鬆剪裁的外套，降低女性對身材的焦慮，而優雅秀氣的洋裝又讓女性能夠盡情展現身材。Carven在他手下年輕而大膽，豐富艷麗的印花在秀場上一次一次的出現，除了印花之外大多數的顏色都是純粹且低飽和度的，活像一場巴黎女子的眾生相，讓秀場的造型時而高調、時而低調但一樣亮眼。

▲Guillaume Henry筆下的Carven高調亮眼與低調優雅並存，就像巴黎女孩的不同面向。（圖／翻攝自Carven官網）

從2018早春秀場的Nina Ricci，就能看到他為Patou定下吸睛而簡約的基礎，可以發現他對於荷葉邊的熱愛，寬鬆剪裁所製造出的空間感，以及對於色彩的嫻熟運用接近完美。即使本季有許多超大體積的外套和童趣而華麗的大領子，但也不會讓人覺得浮誇或是眼花撩亂，他設計精妙之處就在於將看似不合理的元素，平衡在同一套造型之中，完美展現超乎常人的設計功力和美感。

▲Nina Ricci時期的荷葉邊與大領子，成為Guillaume Henry的拿手好戲。（圖／翻攝自Nina Ricci官網）

到了Patou，更是將他設計能力的發揮到最大，同時也讓Patou這個品牌起死回生，Guillaume Henry汲取了品牌歷史檔案與先前他在各大品牌的經驗，讓Patou發光發熱，他對女性的觀察也從巴黎到了世界。Jean Patou曾說：「我的作品當中，蘊含的遠不止優雅、美麗、藝術和想像這4個特徵。」Guillaume完美傳承這項哲學，看似毫不費力的優雅感，是源於將一切細節做到極致，模糊了現實與理想的界線，讓每個穿上Patou的人都能成為自己。