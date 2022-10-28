「分離式外鍋」功能太強大！鍋寶電鍋5990元➔2299元　湖水綠美到噴仙氣

文／C編

大家用電鍋用得很習慣，外鍋加水、內鍋煮飯或蒸食物，「Her森森」推出超美湖水綠色的「鍋寶萬用分離式電鍋」，因為特殊的分離式不沾外鍋設計，讓電鍋用途更多，可直接煎、炒、煮出石頭火鍋，還能做蛋糕，最狂鍋具無誤。

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▲鍋寶 萬用分離式電鍋（湖水綠），原價5990元、特價2299元，點我購買。



一般電鍋的「外鍋」無法取出，鍋寶打破傳統，讓外鍋成為「獨立的個體」，不但能將內鍋放入後煮飯、蒸食，也可如同平底鍋或湯鍋般使用，而且不藏污納垢、容易清洗，方便度與實用性更提升。

內鍋、蒸盤均為316不鏽鋼，高溫也安心，整組含11人份與3人份兩種內鍋，可依用餐人數不同選擇使用，很有彈性，11人份的尺寸連全雞都放得下，冬天想喝暖呼呼的雞湯，輕鬆就完成，若加上蒸盤，則可同時烹調兩道料理，省時也省力，不再手忙腳亂。

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▲鍋寶萬用分離式電鍋（湖水綠），原價5990元、特價2299元，點我購買。



「Her森森」推出「鍋寶萬用分離式電鍋」，湖水綠色讓人一眼愛上，讓廚房增色，下廚心情更好，原價5990元、特價2299元，整組包含11人份大內鍋、3人份小內鍋、外鍋、蒸架、蒸盤、飯匙、量米杯等配件，一應俱全，餐餐都能靠它完成。