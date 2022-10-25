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12星座「不愛了」的徵兆　金牛超計較、處女陷入糾結

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▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福,情侶,結婚,求婚。（圖／達志／示意圖）

▲若對方想分手時，是能從小地方察覺到一些徵兆的。（圖／達志／示意圖，下同。）

網搜小組／老嘉郡報導

不是每段感情都能順利走到最後，有些人覺得分手來的很突然，但也許有可能早就有徵兆出現，只是你沒發現。星座網站「星座好朋友」整理了12星座想結束關係時的前兆，只是很細微的小改變，也許就透露出對方想和你分開的想法了。

1.牡羊座：從熱變冷
熱情如火的牡羊座「愛」與「不愛」時的表現非常明顯，當他愛妳時，對你比對誰都要熱情，可若是不愛了，比誰都還要冷淡，如果感受到牡羊座的態度越來越冷，有可能就是想和你提分手的時候了。

2.金牛座：斤斤計較
金牛座愛你的時候，你的就是我的，一旦不愛了，你的我的就要分得很清楚，有時為了避免出錢，可能連出門約會吃飯都省了，或者挑不用花錢的景點，只因為他不想要被佔便宜。

3.雙子座：各種任性
平常總是精靈古怪、甚至有點可愛的雙子座，若是想要結束一段感情時，就會變得比平常還要更刁鑽，甚至會有點可怕，牙尖嘴利、刁蠻挑剔，如果你管著他的話，他就可以藉此提分手。

4.巨蟹座：變的獨立
巨蟹座在感情裡通常是順從另一半的那方，雖然有些事情還是會有所堅持，但通常還是會以對方為優先考量，若他們在感情中開始變得獨立，不依賴、也不再管你時，其實她想要結束這段感情了。

▲大學生,留學,留學生,大學,學生,情侶,男大生,女大生（圖／達志／示意圖）

5.獅子座：隨便應付
獅子座是個很願意為愛情付出一切的人，可一旦不愛了、沒心了，就會開始應付，之前對你有多寵愛、現在就會對你有多冰冷，因為他們是個沒有辦法假裝還愛著的星座。

6.處女座：各種糾結
面對感情出現變化時，處女座很容易陷入糾結的狀態，甚至可以感受到他比平時還要更加矛盾與不安，到了嘴邊的話卻又說不出口，你會知道他在壓抑、在忍耐，當他糾結的累了，就是離開的時候了。

7.天秤座：拒絕溝通
這還只是第一步，接下來天秤座會開始漸漸疏離、拒絕見面，減少與你的接觸，因為他們不喜歡跟人吵，所以會選擇用沉默的方式，不再是你平常看到的模樣了。

8.天蠍座：切割了斷
天蠍座愛你的時候會把你視作一切，不愛的時候他們只想問「你哪位？」在感情中的天蠍座偶爾會讓你覺得有點煩人、卻又讓你感到安心，但他們哪天不想管你，你的一切也與他無關時，那便是他對你心冷的時候了。

9.射手座：保持距離
射手座想要結束一段感情的徵兆就是和你保持距離，做任何事情不再跟你報備、也不讓你跟，拒絕讓你進入他的世界，你的主動也會令他感到厭煩，這便是他要離開你的跡象了。

▲▼示意圖,分手,吵架,暴力,情侶,脅迫,男女,恐怖情人,關係,破裂,情感,男朋友。（圖／123RF）

▲摩羯座不愛了，對你的態度就會變得非常冷淡。（圖／123RF）

10.魔羯座：冷處理
不擅表達的魔羯座，若是對你有不滿意的地方，他也不會直接說出來，只是對你的態度會變得非常冷淡，而且他排斥一個人時是全方面的，任何事情都不會和你說，你任何提問都只會得到冷漠的回應。

11.水瓶座：不解釋
對於水瓶座來說，不愛就是不愛、從來都不需要任何的解釋。當他很愛妳時，會很在乎對方的感受，不愛的時候，就會覺得一切都沒必要，再多的解釋也只是浪費彼此的時間，倒不如沉默以對。

12.雙魚座：開始嫌棄
雙魚座陷入愛情時，能夠包容對方的一切，不愛你的時候，就是看你一切都不順眼！當他們對你的眼神，從充滿崇拜變成了滿是嫌棄，不管做什麼他都不滿意時，只是因為他不愛了，之前看不到的缺點突然都被放大了好幾倍，也導致你們之間的狀況只會是越來越惡劣。

關鍵字：

情侶, 星座, 兩性, 星座好朋友

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