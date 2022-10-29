SK-II活膚乳液下殺1800元　爆紅「乳敷法」讓肌膚更彈潤

文／C編

秋冬肌膚需要多一點滋潤度，才能維持水嫩透亮，除了基本的補水之外，油份的補充也相當重要，「Her森森」推出「SK-II 晶緻活膚乳液100g」，原價2730元、特價1800元，用獨家經典成分PITERA，好好呵護出完美的肌膚狀態。

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▲SK-II 晶緻活膚乳液100g，原價2730元、特價1800元，點我購買。



SK-II除了青春露非常有名之外，旗下的晶緻活膚乳液也是默默賣翻天的暢銷商品，細緻乳液質地蘊含經典成分PITERA及氨基酸維他命滋養複方成份，輕盈不厚重，能夠帶給肌膚滿滿的保濕修護，重現年輕緊緻光采。

不只是在化妝水、精華液之後使用，最近更是掀起一股「乳敷法」的風潮，可以先用化妝棉沾取化妝水濕敷全臉，並在另一面塗抹上乳液，等到化妝水濕敷5分鐘之後，再把化妝棉翻過來，使用乳液那一面濕敷全臉，這樣的效果絕對是1＋1超越2。

很多用過這款晶緻活膚乳液的人，都大讚「實在太好用」，也有人說「質地不黏膩，肌膚好吸收，使用後還是能維持潤澤」、「按壓式設計，方便使用，可以明顯感覺到水潤保濕」、「它能讓肌膚變得澎彈光亮！對我的肌膚效果很好，期待看到明天早上起床的樣子」。

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「Her森森」推出「SK-II 晶緻活膚乳液100g」，原價2730元、特價1800元，秋冬不愛用乳霜，或是害怕黏膩厚重保養品的人，不妨嘗試一下網友一致好評的乳液，讓秋冬肌膚不再乾燥。