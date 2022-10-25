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楊謹華自曝出遊行李連「床墊」都要帶！想拖RIMOWA跟「芳苑燈塔」合照　

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記者王則絲／台中報導

RIMOWA台中大遠百概念店舉行開幕活動，現場邀請到藝人楊謹華和胡宇威共襄盛舉。楊謹華在上週末金鐘獎上以「一票」之差與視后擦肩，當天典禮選穿的黑白條紋禮服，被網友們發現與彰化知名地標「芳苑燈塔」撞衫了，她笑說想拖著RIMOWA行李箱去合照，訪問中楊謹華還透露，曾經帶過「床墊」去旅行，誇張行徑令人驚呆。

雖然很可惜今年與獎項無緣，但楊謹華表示上週末依然三餐正常的度過，並沒有特別沮喪，反倒是希望能從工作中喘口氣，已正在規劃與朋友們去旅行、充電一下。

▲rimowa。（圖／品牌提供）

▲胡宇威、楊謹華 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威、楊謹華現身RIMOWA台中大遠百概念店開幕活動。（圖／品牌提供）

這回來到RIMOWA台中大遠百概念店，楊謹華現身演繹全新的玫瑰水晶粉色行李箱，以獨特的金屬偏光模擬出石英的透光感，就像是有能量的開運水晶一樣，讓楊謹華覺得：「帶著它出去會有愉悅、療癒的感覺。」

面對國境解封，楊謹華分享第一個想去的地方是聖托里尼島，「想面對愛情海，在餐廳吃個飯，很浪漫。」而提到旅行，楊謹華還加碼透露自己是一個喜歡把所有家當帶在身上的人，更曾經把「床墊」塞在行李箱裡帶著走，她解釋：「床墊是出去工作比較長時間才會帶。」但依然是十分驚人的行徑。

▲rimowa。（圖／品牌提供）

▲楊謹華示範RIMOWA最新Original Check-in M Quartz 玫瑰水晶粉色行李箱。（圖／品牌提供）

不過，即便是一般出遊，楊謹華的行李箱也如同百寶袋，「吹風機、梳子、維他命⋯⋯你們需要什麼我都帶著。」也因此行李超重對她來說是家常便飯，她還驕傲說道：「你想得到的、沒想到的我都帶了，我整理行李可以到五六個小時，而且一出去都是帶三、四個行李箱。」

▲胡宇威、楊謹華 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威示範霧藍色RIMOWA Personal小包與Classic系列行李箱。（圖／品牌提供）

胡宇威現在則是最想去巴塞隆納，想要精進小時候學習過的西班牙語，提到旅行時曾經帶過最怪的東西？雖然不像楊謹華的床墊那樣瘋狂，但胡宇威也不遑多讓，「我曾經有帶過葡萄乾麵包，因為怕外面沒東西吃。」

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關鍵字：

RIMOWA, 楊謹華, 胡宇威

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