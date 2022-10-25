獨／650坪無印良品進駐微風松高　北台灣最大旗艦店明年第二季開幕

▲無印良品目前在台最大旗艦店為高雄岡山，今年8月開幕吸引不少在地客，650坪微風松高開幕後將成為北台灣最大店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

無印良品旗艦大店策略從今年開展，繼內湖美麗華、高雄岡山之後，預計在明年將進駐微風松高開設最新旗艦店，店內空間廣達650坪，已經超越內湖美麗華的600坪，成為北台最大店，且還在百貨密度與競爭均高的信義計畫區，日本另一居家賣場宜得利8月才剛進駐微風松高，顯見該館以居家生活為基調的特色已漸漸成形。

無印良品在今年1月底，於台北內湖美麗華開設台灣首間旗艦店，面積廣達600坪，而今年8月於高雄岡山第二間旗艦店也登場，近期消息則是前進信義計畫區，進駐微風松高開設最新旗艦店，據悉旗艦店將與運動服飾品牌lululemon，平分之前NBA的店舖位置，賣場面積多達650坪，超越美麗華成為北台最大店，預計明年第二季正式開幕。

▲微風松高位於信義區百貨群的中心地帶，疫情後頻開話題大店，主打時尚生活、居家形象逐漸成形。（圖／記者袁茵攝）

疫情讓居家與生活市場重新受到重視，雖然全球已經漸漸邁入後疫情的生活模式，慢慢走向日常，但生活規格與標準拉高後，其實更擴大了生活居家業種的市場。通路業者觀察，居家賣場現在越來越朝向大店、大坪數邁進，較能提供消費者完整的購物體驗，也可以創造出更多情境式的氛圍，包括無印良品、台隆手創館都是往大店策略發展。

而微風松高在疫情後逐漸動起來，今年8月迎來近200坪賣場的日本家居業者宜得利，lululemon也將接下NBA位置、開設150坪旗艦大店成為最新門面，預計12月開幕，預計一年營業額可達5億元，預計在無印開幕後，加上4樓另一間日系餐飲品牌到位，該館也成為滿租狀態。微風表示，加上無印良品北台灣最大旗艦店也將進駐，預計3間旗艦大店可帶動全店業績成長150%。