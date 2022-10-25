VERSACE觀光巴士逛台北！「紅色系、希臘迴紋」限時3天潮翻街頭

▲《 Fall In Taipei With VERSACE 》觀光巴士帶你漫遊台北。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

時尚與建築、生活息息相關，當然也少不了VERSACE設計中最為經典的巴洛克圖案，此次為迎接「VERSACE台北101全新專門店」重新開幕，品牌特別打造了一台《 Fall In Taipei With VERSACE 》觀光巴士，讓旅客在漫遊台北時，感受品牌DNA與台北建築地標間的藝術連結。

▲《 Fall In Taipei With VERSACE 》觀光巴士10月28日至10月30日限時3天， 免費透過品牌LINE官方帳號預約。（圖／攝影師Vincent Huang）





▲VERSACE 2022秋冬紅色系成為觀光巴士靈感來源。（圖／翻攝自IG）

品牌此次打造《 Fall In Taipei With VERSACE 》觀光巴士，特別結合了2022秋冬系列秀上矚目的惹火紅色，搭配上經典的Greca希臘迴紋圖騰，因此行駛在台北街頭格外有辨識度。從台北101出發，沿途經過台灣博物館、監察院等地展開漫遊之旅，而台北多處地標意外呼應到VERSACE的古典巴洛克元素，可欣賞到比例嚴謹的建築，像是台灣博物館外觀為仿文藝復興時期古希臘多力克柱式（Doric），恰好與品牌服裝元素達到巧妙連結。

▲沿途經過台灣博物館。（圖／記者鮑璿安攝）



回到主軸品牌全新台北101專門店，佔地81坪，店內空間以大理石、絲綢和金屬質感為設計主軸，多處細節可見到希臘元素，打造梅杜莎頭像Logo於天花板，逛店同時也如同欣賞藝術品。

▲VERSACE 全新台北101專門店 。（圖／記者鮑璿安攝）

看準高雄的時尚潛力，Balenciaga（巴黎世家）則選擇在漢神巨蛋設立全新專賣店，佔地約112坪空間寬闊，外牆上輪播著最新形象廣告，一進店就能感受到Demna所強調的「未完成建築」靈感，以Raw Architecture美學融入店裝，代表未成熟的含義，使用仿舊的斷垣殘壁，磨損皮革座椅、氧化的工業層架，藉此強調時間演變，在節省原生材料消耗的同時，與他設計上常見的仿舊、破壞手法達到了完美呼應。

▲Balenciaga以Raw Architecture美學融入店裝，氧化的工業層架打破民眾對於精品店的印象 。（圖／品牌提供）