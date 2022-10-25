2022年百貨周年慶4大購物趨勢　最熱賣商品大點名

▲新光三越信義新天地周年慶週末人潮，預計前4天信義區逛街民眾可破百萬人次。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶從10月中信義區百貨群同時促銷進入白熱化階段，新光三越信義新天地開打四天累積80萬進店人次，近日公布旗下熱賣商品與2022年周慶最新消費趨勢，包括彩妝與冬季季節商品熱賣，除濕家電與冬季床寢都有高成長。

彩妝大勢回歸成長3成，唇膏銷售終於回來了

因應後疫情時代民眾回歸正常生活，今年彩妝大勢回歸，包括聯名款、基礎定妝類商品都有帶動，銷售量成長30%，BOBBI BROWN首日推出「宋江簽名排隊組」、SHU UEMURA推出「美少女戰士聯名全系列商品」等都帶入新客。此外已經低迷好幾年的唇膏，終於也在口罩逐漸鬆綁的氣氛之下，有不少年輕族群回歸，唇膏、底妝商品銷售亮眼，估計4天唇膏就賣破2000條。

▲BOBBI BROWN首日推出「宋江簽名排隊組」，帶動唇膏業績。

服飾成長15%，短靴配件都熱賣

同理回歸疫情後生活，出外機會變多，適逢天氣轉涼，加上今年整體服飾貨量穩定，服飾類出現15%以上成長，可能也因為前兩年服飾購買數量，也帶動女鞋、珠寶、短靴熱銷，整體銷量成長逾3成。萬元輕珠寶今年也受青睞，串飾及碎鑽戒指熱賣，也有雙位數成長。

天氣帶動除濕機銷售，成家電熱賣第一名

天氣濕冷讓消費者感覺可能會迎來潮濕冬天，故除濕機銷售暴增，4天累積近千台銷量，榮登此次環境家電的「銷售王」，該品項銷售量成長5%。熱銷商品以「多功能」、「大容量」為最大需求，如兼具除濕與空氣清淨功能、適合小空間使用的伊萊克斯清淨除濕機EDH14TRBD2，或是水箱容量達25公升的MITSUBISHI日本製一級節能變頻除濕機。

▲伊萊克斯二合一功能機款、MITSUBISHI大容量除濕機款都受青睞。

冬被今年變熱門，科技材質床寢更夯

近日氣溫持續下降，也讓民眾有添購保暖商品的氛圍，被胎熱賣成長12%以上，今年出現顧客一早開店搶購，冬被限量品項都於半小時就被秒殺，包括「mayu 雙溫感石墨烯蠶絲雙人冬被」，特價3折半小時搶光，之後再推出的「WENTEX 羽絨雙人冬被」4折促銷也是詢問度不斷。而消費者在床墊的選擇以「人體工學」與「科技材質」最熱門，整體床墊銷售數字也較去年成長2%。連要價百萬元的電動床也有民眾買單。

信義區百貨周年慶促銷資訊：

新光三越信義新天地

10／20至11／2，消費化妝品單筆滿2,000元送2,000點；全館累計5,000元送5,000點；名品、大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送5,000點。

微風信義

10／20至11／7高級珠寶滿3萬元贈15000點；國際精品滿1萬元贈10000點；國際名品、服飾滿5,000元贈5000點；香氛保養、流行運動滿3,000元贈3000點。



微風南山

10／20至11／7高級珠寶、3C滿3萬元贈15000點；國際精品滿1萬元送10000點；生活家電滿1萬元送5000點(價值500元)；國際名品、流行服飾滿5,000贈5000點；香氛保養、atré不含餐飲消費滿3,000元贈3000點。



微風松高

10／20至11／7時尚家居滿1萬元贈5000點；全館（不含H&M、餐飲、部分櫃位）滿3000元贈3000點。

遠百信義A13

10／20至11／8，百貨服飾累計滿5,000元送500元抵用券；小家電、保健器材單筆滿5,000元送600元抵用券；化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元抵用券；大家電單筆滿1萬元送1,100元抵用券。首12日1F國際精品單筆滿1萬元送1,000元抵用券、憑APP會員女、男、童裝單筆滿8,000元再加送300元抵用券。