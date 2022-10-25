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NIKE「官網快閃特賣」超殺5折、球鞋現省2千元！　adidas優惠同步開跑

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記者鮑璿安／台北報導

運動品牌NIKE又在官網展開快閃特賣了，此次「Member Day 」除了將近600款特惠品項最低至6折外，若選購 3 件以上還能再享額外 7 折，許多款式幾乎落在半價就能入手。同時，adidas也在官網帶來滿 $2500 折 $600優惠，是換上全新運動裝備的好時機！

▲運動品牌折扣 。（圖／官網截圖）

▲運動品牌折扣 。（圖／官網截圖）

▲NIKE官網「Member Day 」折扣開跑，百搭款Nike Air Force 1下殺到2,399元還能夠再7折 。（圖／官網截圖）

本次的「Member Day 」促銷時間為10 月 25 日到 10 月 30 日晚上 11:59，購買3件或更多列在特賣網頁上的產品，訂單即可享有額外7折優惠，也就是「折上折」。不少品項更已經先祭出優惠價格，舉例百搭款Nike Air Force 1，粉色系女鞋款式從原價4千元下殺到2,399元，若是使用代碼 MEMBER30 即可以 1,679元價位入手，現省下超過2千元。

▲運動品牌折扣 。（圖／官網截圖）

▲跑鞋Nike Air Zoom Pegasus 38 FlyEase 也有優惠。（圖／官網截圖）

而基本款跑鞋像是Nike Air Zoom Pegasus 38 FlyEase，也有不錯的優惠力度，從原價3,500元降至2,099元外，三件以上產品一樣可再享額外 7 折，最後以 $1,469 入手。

▲運動品牌折扣 。（圖／官網截圖）

▲adidas台灣官方購物網站週年慶， SUPERSTAR 經典鞋折扣 。（圖／官網截圖）

同時，adidas台灣官方購物網站週年慶至10月27日前，專區消費滿 $2500 折 $600，消費滿 $5000折 $1500。品項包括連帽運動外套、運動上衣以及SUPERSTAR 經典鞋都有優惠。

關鍵字：

NIKE, 運動, 品牌, 折扣, 促銷, 優惠

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