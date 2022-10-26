喜歡甜品測出你的社交能力！喜歡巧克力鍋根本是100%天才型社交高手

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

每個人都有不同的社交能力以及狀態，有些人內向只是沒有碰到對的人，開啟他說話的開關，有些人則是天生的社交高手，能夠在各種場合完美的出入，而你自己知道你是屬於哪一種嗎？以下這4種甜點選出你最喜歡的選項，也許能測出不一樣的你。

Q：選擇喜歡的巧克力甜品，測出你的溝通能力與交際方式。

A.巧克力蛋糕

B.巧克力冰淇淋

C.熱巧克力

D.巧克力鍋

A.巧克力蛋糕

選擇巧克力蛋糕的你是一個理性統整能力的高手，可以透過資訊做出理性的決策，而且毫不猶豫的採取行動，但在群體之中，你雷厲風行的速度過快，大家通常很難跟上你的節奏，會覺得你過於獨裁，建議可以透過多傾聽，再善用你的統整能力，會更容易融入大群體。

B.巧克力冰淇淋

選擇巧克力冰淇淋的你是一個分析理論型的人，你在群體中常常給人「沉默」、「不愛說話」的印象，但這不是因為你內向，而是你正在分析事情的利弊，如果有人問你意見時，反而能夠侃侃而談，提供海量的訊息，這樣的反轉也是你的魅力所在。

C.熱巧克力

選擇熱巧克力的你是一個默默傾聽類型，你就像是一杯溫暖的巧克力，個性溫和、不喜歡爭吵，總是可以認真傾聽朋友的各種大小事，並且將心比心的給予對方意見，不過，因為這樣的個性，你很容易被對方的情緒影響，還會出現情緒低落的狀況出現。

D.巧克力鍋

喜歡熱巧克力鍋的你是一個侃侃而談的類型，你擁有幽默開朗的個性，可以迅速地融入各種不同的社交群體之中，你是很會社交的高手，同時也沉浸在認識各式各樣的人之中，高情商的你也因此很容易變成萬人迷，是100%全能型的社交高手。