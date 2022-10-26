fb ig video ETtoday search mobile

喜歡甜品測出你的社交能力！喜歡巧克力鍋根本是100%天才型社交高手

>

記者李薇／綜合報導　圖／pexels

每個人都有不同的社交能力以及狀態，有些人內向只是沒有碰到對的人，開啟他說話的開關，有些人則是天生的社交高手，能夠在各種場合完美的出入，而你自己知道你是屬於哪一種嗎？以下這4種甜點選出你最喜歡的選項，也許能測出不一樣的你。

Q：選擇喜歡的巧克力甜品，測出你的溝通能力與交際方式。

A.巧克力蛋糕

B.巧克力冰淇淋

C.熱巧克力

D.巧克力鍋

A.巧克力蛋糕

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

選擇巧克力蛋糕的你是一個理性統整能力的高手，可以透過資訊做出理性的決策，而且毫不猶豫的採取行動，但在群體之中，你雷厲風行的速度過快，大家通常很難跟上你的節奏，會覺得你過於獨裁，建議可以透過多傾聽，再善用你的統整能力，會更容易融入大群體。

B.巧克力冰淇淋

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

選擇巧克力冰淇淋的你是一個分析理論型的人，你在群體中常常給人「沉默」、「不愛說話」的印象，但這不是因為你內向，而是你正在分析事情的利弊，如果有人問你意見時，反而能夠侃侃而談，提供海量的訊息，這樣的反轉也是你的魅力所在。

C.熱巧克力

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

選擇熱巧克力的你是一個默默傾聽類型，你就像是一杯溫暖的巧克力，個性溫和、不喜歡爭吵，總是可以認真傾聽朋友的各種大小事，並且將心比心的給予對方意見，不過，因為這樣的個性，你很容易被對方的情緒影響，還會出現情緒低落的狀況出現。

D.巧克力鍋

喜歡熱巧克力鍋的你是一個侃侃而談的類型，你擁有幽默開朗的個性，可以迅速地融入各種不同的社交群體之中，你是很會社交的高手，同時也沉浸在認識各式各樣的人之中，高情商的你也因此很容易變成萬人迷，是100%全能型的社交高手。

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

酒精用多變「老婆婆手」？6大養手技巧：微涼水清洗、勤擦護手霜跟防曬 超市就買得到！自製護眼茶明目又養肝　搭配畫圓按摩、穴位按壓舒緩雙眼疲勞 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 宋智雅零毛孔的細緻肌膚這樣來！不用化妝棉、眼霜抹脖子滿滿技巧 試・開箱／就像奶油融化在肌膚　一秒就滲透的「菁萃油霜」讓保養也療癒 日本清酒用「富士山錫杯」飲用更清甜　自帶冰鎮功能、愛小酌的人必備 郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面