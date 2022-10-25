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營養師：南瓜是澱粉不是蔬菜，提醒「一種人」要少吃

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▲▼營養師：南瓜是澱粉不是蔬菜。（圖／Pexels）

▲南瓜不只可愛，營養價值也很高。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

萬聖節即將到來，到處都是可愛的南瓜裝飾，營養師余朱青分享，現在正是南瓜產季，南瓜不僅是好看、好吃，營養價值也很高，不少人以為南瓜是蔬菜，其實它是澱粉，不過和其他澱粉類比起，南瓜熱量相對低。

營養師余朱青表示，南瓜屬於澱粉類，但是和地瓜、馬鈴薯比起，熱量相對低，以地瓜來，每100公克熱量有114大卡，馬鈴薯100公克有77大卡，而南瓜每100公克熱量為49大卡，其中膳食纖維就有1.4g，屬於高纖食物。

營養師更補充，口感甜甜的南瓜還有各種豐富營養素，像是玉米黃素、葉綠素能保護眼睛，豐富β胡蘿蔔素、維生素 C、維生素E、鋅，能清除體內自由基，具有抗氧化作用。

▲▼營養師：南瓜是澱粉不是蔬菜。（圖／Pexels）

南瓜不同部位也有不同的營養，像是南瓜的外皮，富含膳食纖維，幫助促進腸道蠕動，所以下次吃南瓜別再把皮削掉不吃，而南瓜子中也含有磷、鈣、鉀、 鐵、硒、鋅等多種礦物質，可以幫助身體抗氧化及抗發炎，還提供身體多種必要的的營養素及礦物質。

她也提醒，南瓜與蔬菜類相比，熱量相對來得高，所以別把南瓜當成蔬菜狂吃，這樣可是熱量會攝取過多，但是南瓜是優質澱粉，可以跟其它主食像是麵條、白飯等替換，對減脂朋友來說，是可以減少熱量，又可攝取好的碳水化合物。南瓜雖然外形可愛，營養豐富，不過仍要適量攝取，而且因為是高鉀食物 ，所以有腎臟相關疾病的朋友，必須適量攝取。

▲▼營養師：南瓜是澱粉不是蔬菜。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

關鍵字：

營養師, 南瓜, 營養價值

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