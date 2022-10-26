小S為金鐘激瘦4kg靠4招！　最自豪「臉沒凹」讓許老三都誇美

▲小S出席代言活動，澎亮好肌膚美出新高度。（圖／公關提供）

記者張毓容／台北報導

剛在金鐘獎紅毯以一襲黃金墊肩戰袍展現「IPSS」國際巨星氣勢的小S徐熙娣，25日換上粉紅西裝搭配俏麗丸子頭出席美顏保養飲代言活動，不僅大秀招牌美腿，澎潤透亮的凍齡好肌膚更是搶鏡。為了金鐘瘦了4公斤的她不僅大方分享自己的瘦身保養秘訣，她最自豪瘦歸瘦但「臉沒凹」，甚至連向來喜歡跟她鬥嘴的女兒許老三，都誇她金鐘獎時很美。

本屆金鐘獎以1票之差在綜藝主持人獎項敗給黃子佼和Lulu，小S坦言當天確實有點小失落，但隔天其實就沒事了。除了有姐夫具俊曄親自下廚的暖心安慰，連原本以為會冷嘲熱諷的許老三都回她「沒什麼啊，至少妳穿得很漂亮」，讓她直呼「這孩子還是有人性的！」

恰巧在金鐘前不久確診新冠肺炎的她笑說，拜covid-19之賜剛好不能喝酒，有順便瘦了一點，後來再稍微搭配飲食控制，就有瘦下來。她也分享像是為了準備金鐘獎或有重要活動時自己的瘦身管理，首先一定會喝大量的水和戒酒，飲食上改成只吃一餐，但那一餐就要把所有營養都補到，並且一定會找時間逼自己流汗，不管是去蒸氣浴、烤箱或是做運動，一個禮拜至少要大噴汗3次。

而平時爲維持身材，她最後一餐一定會在6點前吃完，像是現在早餐習慣喝個燕麥粥，中餐不吃，大概到下午4、5點會吃個雞肉配飯，搭配蔬菜之類的，「如果沒有為了金鐘獎或什麼大型工作的話，可能會配個兩杯紅酒，但如果有大型工作的話，就是忍住。」

但她也提到，像是為了準備金鐘獎這種大型活動需要快速瘦身的話，一定要搭配好的保養產品，注意膠原蛋白的補充和維持，不然臉很凹下去，像是兩頰、太陽穴等處一凹，就會看起來很滄桑、很顯老。

她就很自豪自己瘦了4公斤但雙頰依舊Q彈澎潤，她也透露自己就是靠代言的TKLAB膠原蛋白飲來補充，每天早上起來空腹一包、晚上睡前再一包，吃了超過半年大讚很有感，肌膚也更透亮，讓她大讚「好喝、有感、又不貴」。

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