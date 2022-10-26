摩羯才排第二！網揭「心機重星座排行榜」，冠軍跌破眼鏡

▲情緒不寫在臉上才是心機高段班。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Lily

有的人是自以為聰明，但有的人是聰明且行事謹慎，其實有點心機才是生存的根本，盤點12星座中「心機重」的Top 4，看看有誰上榜了。

#第4名 天秤座

天秤座比較追求公正和公平，不管什麼事情，心中總有一把尺衡量，以免破壞自己在意的平衡，所以當他決定事情的時候，絕對是反覆在心中推敲思量，若要說天秤有心機也不為過，這是他們聰明才智的表現。天秤的心機都對在對外表現上，盡量掩飾自己的缺點，只想表現完美給別人看。

#第3名 天蠍座

天蠍看起來冷冰冰，其實私底下他們總是偷偷觀察每一人，擁有敏銳觀察力，很多事情都看在眼裡但是不想戳破，因為他們懶得去管別人的事，不過若是有一天你惹到他們，他就會把真相全盤托出，天蠍絕對是有仇必報。

#第2名 摩羯座

摩羯待人處事深思熟慮，因為他們凡事想很多，又想得久，讓人覺得他們很死板，但與其說是深思熟慮，倒不如說是算計，他們總是安靜，看起來不像是會耍什麼手段，那你就錯了，他們就是惦惦吃三碗公的那種類型。

#第1名 水瓶座

水瓶喜歡獨來獨往，沒什麼人能摸透他們的心思，更何況總不按牌理出牌，讓人猜不透在想什麼，其實他們非常聰明，心機是旁人無法察覺的哪一型，就是有辦法一步一步完成自己的目標，而且總能輕易操控別人來達成目的，絕對是狠角色。

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