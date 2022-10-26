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英首相夫婦百億身家比國王還富有　穿13萬訂製西裝、Prada鞋上班

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▲▼英國首相蘇納克 。（圖／路透社）

▲英國新首相蘇納克與妻子阿克莎塔默蒂身家逾260億元，他穿13萬元的Henry Herbert訂製西裝搭36,000元Prada皮鞋。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）25日就任，他的背景與身家獲得舉世矚目，出身醫生家庭的他學歷亮眼，在美國史丹佛大學攻讀工商管理碩士學位時邂逅印度IT之父、「印度比爾蓋茲」納瑞亞納默蒂（Narayana Murthy）之女阿克莎塔默蒂（Akshata Murty），兩人結婚後身家超過260億元台幣，比英國國王查理三世還富有，從他的穿搭即洩露巨富身家，穿的是一套動輒13萬起的訂製西裝、36,000元起的Prada皮鞋。

▲▼英國首相蘇納克 。（圖／路透社）

▲蘇納克（右）與英國國王查理三世會面。（圖／路透社）

42歲的印度裔英國首相蘇納克是高富帥代表，有別於前二任首相強生（Boris Johnson）總是一頭亂髮、不甚平整的西裝，他以金融圈菁英之姿轉戰政壇，總是以剪裁合宜的優雅西裝亮相，每一套都出自倫敦著名的訂製西服薩佛街（Savile Row），但他未選擇百年歷史老牌，而是向2009年才創立的年輕品牌Henry Herbert訂製，配上他最愛的Prada黑皮鞋。

▲▼ 英國首相夫婦 。（圖／CFP）

▲英國新首相蘇納克與妻子阿克莎塔默蒂身家超過英國國王查理三世。（圖／CFP）

蘇納克不是第一位熱愛訂製西服的英國首相，帶領英國走過第二次世界大戰的邱吉爾（Winston Churchill），在世時也是薩佛街的常客；1997年至2007年擔任首相的布萊爾（Tony Blair），則是英國品牌Paul Smith的忠實擁護者。

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關鍵字：

英國首相, 蘇納克, Prada

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