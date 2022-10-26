adidas結束「與肯爺9年合作」停產Yeezy！　止不住80億虧損

記者鮑璿安／外電報導

運動品牌adidas宣告結束了與美國饒舌歌手Kanye West（已改名為Ye）的合作關係，此前他反猶太言論引發軒然大波，時隔半個月後adidas表示即刻起停止製造與銷售Yeezy 產品，並重話抨擊指Kanye West「違反了品牌對於多元化和包容、相互尊重的價值觀」。但聲明仍無法滅火，adidas在法蘭克福股價隨即下跌了 5%，預估第四季將減少台幣80億收入。

adidas在聲明中提到，「不容忍反猶太主義和任何其他類型的仇恨言論」，並表示他最近的言論是不可接受的、可恨的和危險的，已經違反了品牌對於多元化和包容、相互尊重的價值觀。當然也代表Kanye West品牌Yeezy的銷售和生產已經停止，恐為adidas第四季度銷售額減少 2.5 億歐元（約台幣80億）收入。

自 2013 年起，adidas就一直與 Ye 合作，雙方共同主導的 adidas Originals Yeezy 系列締造佳績，直至上週還推出新色，仍有不少鞋迷關注。一切起因是Kanye West在10 月初公開穿著一件「White Lives Matter」T恤，隨後更放話表示：「我可以說反猶主義的話，但adidas不能丟下我。」讓反對反猶太主義運動收到17萬簽名聯署，進一步加速adidas與Kanye West中斷合作，adidas聲明曝光後導致在法蘭克福股價下跌了 5%。

Kanye West過去一直是時尚圈影響力人物，更在月初為精品Balenciaga夏季23系列走上伸展台，如今Balenciaga 母公司 Kering 也透過外媒表示：「Balenciaga 不再與這位藝人有任何關係以及相關的未來項目計劃。」並已移除Kanye West 的出場造型照片，連帶YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA 系列單品也從官網撤下。