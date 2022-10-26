G-SHOCK蛙人錶黑金配帥翻　問世30周年換環保錶帶

▲G-SHOCK慶祝Frogman系列30周年紀念錶GW-8230B，18,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK蛙人錶Frogman系列歡慶問世30周年，推出紀念錶GW-8230B，復刻第二代蛙人錶、1995年發行的傳奇錶款DW-8200B，重現當年轟動的不對稱設計錶殼與黑金配色，最大差異是首次採用Biomass Resin的環保生物基質樹脂打造外錶圈與錶帶，有效減輕對環境的衝擊，而錶殼與內錶圈仍為鈦金屬材質，提供有效的抗震與抗衝擊能力。

▲G-SHOCK Frogman系列30周年限定錶蛙人圖樣LED背光照明。

G-SHOCK蛙人錶Frogman系列30周年紀念錶GW-8230B，面盤的LED背光燈與錶背都有30周年限定蛙人圖案，點出此重要年分；內載Tough Solar太陽能充電系統，具潮汐與月相的功能，防水200米，讓佩戴者無需定期更換電池，能安心戴著從事各種戶外水上活動。

▲G-SHOCK Frogman系列30周年限定錶的外錶圈與錶帶，是此系列首次採用環保生物基質樹脂。

邁入潛水機械錶領域，CITIZEN推出裝載全新9051抗磁機械機芯的1977復刻征服潛水抗磁機械腕錶，每日誤差-10～+20秒，並符合日本工業規格JIS 2型的抗磁機能可抵禦16,000安培米的磁性，絕佳防水性符合ISO標準；而外型為超級鈦材質，搭配內側球面設計放大視感的藍寶石水晶玻璃鏡面，以及寬闊的夜光時標與指針，大幅提高辨識度，共有黑色面盤搭配橡膠錶帶與藍色面盤配鈦金屬鍊帶錶兩種款式，台灣各限量100只。

▲CITIZEN全台限量100只的1977復刻征服潛水抗磁機械錶NB6021-17E，28,800元。（圖／CITIZEN提供）

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