fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK蛙人錶黑金配帥翻　問世30周年換環保錶帶

>

▲▼ G-SHOCk,CASIO 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK慶祝Frogman系列30周年紀念錶GW-8230B，18,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK蛙人錶Frogman系列歡慶問世30周年，推出紀念錶GW-8230B，復刻第二代蛙人錶、1995年發行的傳奇錶款DW-8200B，重現當年轟動的不對稱設計錶殼與黑金配色，最大差異是首次採用Biomass Resin的環保生物基質樹脂打造外錶圈與錶帶，有效減輕對環境的衝擊，而錶殼與內錶圈仍為鈦金屬材質，提供有效的抗震與抗衝擊能力。

▲▼ G-SHOCk,CASIO 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK Frogman系列30周年限定錶蛙人圖樣LED背光照明。

G-SHOCK蛙人錶Frogman系列30周年紀念錶GW-8230B，面盤的LED背光燈與錶背都有30周年限定蛙人圖案，點出此重要年分；內載Tough Solar太陽能充電系統，具潮汐與月相的功能，防水200米，讓佩戴者無需定期更換電池，能安心戴著從事各種戶外水上活動。

▲▼ G-SHOCk,CASIO 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK Frogman系列30周年限定錶的外錶圈與錶帶，是此系列首次採用環保生物基質樹脂。

邁入潛水機械錶領域，CITIZEN推出裝載全新9051抗磁機械機芯的1977復刻征服潛水抗磁機械腕錶，每日誤差-10～+20秒，並符合日本工業規格JIS 2型的抗磁機能可抵禦16,000安培米的磁性，絕佳防水性符合ISO標準；而外型為超級鈦材質，搭配內側球面設計放大視感的藍寶石水晶玻璃鏡面，以及寬闊的夜光時標與指針，大幅提高辨識度，共有黑色面盤搭配橡膠錶帶與藍色面盤配鈦金屬鍊帶錶兩種款式，台灣各限量100只。

▲▼ G-SHOCk,CASIO 。（圖／公關照）

 

▲CITIZEN全台限量100只的1977復刻征服潛水抗磁機械錶NB6021-17E，28,800元。（圖／CITIZEN提供）

►G-SHOCK一體式錶圈錶帶設計誕生　完美貼手不卡卡

►G-SHOCK塗鴉錶零死角　獨門印刷術秀大膽撞色圖紋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

英首相夫婦百億身家比國王還富有　穿13萬訂製西裝、Prada鞋上班

英首相夫婦百億身家比國王還富有　穿13萬訂製西裝、Prada鞋上班

潘瑋柏與信合影有亮點！　964萬RICHARD MILLE錶用按鈕上鍊

潘瑋柏與信合影有亮點！　964萬RICHARD MILLE錶用按鈕上鍊

天心愛戴對錶曬恩愛　張孝全買江詩丹頓紀念兒子誕生

天心愛戴對錶曬恩愛　張孝全買江詩丹頓紀念兒子誕生

訂婚戒單鑽華麗升級　Hearts On Fire疊搭扇形戒變耀眼冠冕 金鐘時尚／曾寶儀透膚裝被評「冰花煎餃」　印滿劇照褲裝最有戲 洪曉蕾捨不得賣漲到695萬的愛馬仕包　逛佳士得展轉攻藝術品 金鐘時尚／Lulu 5300萬貴氣珠寶輾壓小S　楊貴媚敞胸秀珍珠鍊　 林志玲才藝解鎖　變身DJ打碟high翻派對 骷髏錶的眼睛會轉！　Swatch萬聖節搞怪嚇人 蘇富比端8枚逾22億藍鑽吸睛　佳士得拍賣史上最大梨形粉鑽坐鎮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面