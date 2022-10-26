6種連歐爸都動心的女性特質　身材跟外貌竟都沒上榜

▲會打動男性的幾個特質，外貌跟身材都不是最重要的。（圖／pakutaso）

編輯／借借

許多人都覺得外貌跟身材姣好的女性，在情感上總是很吃香，但其實可能不是這麼回事，雖然外貌對第一印象確實有加分作用，但若要回復到第二眼之後的情感面、相處面，能讓對方動心之處可能就無用武之地了，南韓論壇PANN之前曾整理6種讓男生動心的女性特質，顯示一些小細節反而才能打動對方的心。

剛剛好的香味

身上有香氣對於整體的呈現絕對是加分的，雖然味覺在我們生活中總是很低調，但往往在發揮作用的時候，影響力要比視覺來的更大，一個身上散發舒服香氣的女生，一定會引來對方的會心一笑，但千萬不能噴過濃，否則就淪落到俗艷的等級，自然飄散的髮香味或靠近時才能聞到的淡淡香氣才是最高招。

聲音溫柔不疾不徐

好聽的聲音其實跟聲調高低無關，無論天生的聲線跟音調是如何，柔和的語氣跟和緩的說話方式，都能讓對方感受到舒服且平靜的氣氛，而語調跟說話速度，多半則是透過後天的生活模式可慢慢調整，也多少能讓人窺見說話者的處事模式。

積極的反應

在聊天的過程中能適時給予回應，讓對方感受到他的話你有聽進去，能夠讓對方展生一種認同感，如果回應的很可愛，很容易打中對方的心。

講話得體

一個女生能不能討人歡心，會不會說話、化解尷尬或觀察狀況再說出口，是很重要的因素，只會一昧的講些令周圍去邊的人尷尬的事，讓別人覺得不舒服或是下不了台，老實說對自己也沒好處，雖然說話得體需要一定社會化的磨練，但也沒有這麼難，只要以「同理心」為出發點做練習，說出來的話就會少掉很多情緒。

不抽煙

這確實是有點刻板印象，更何況很多男性即便自己有抽煙，也會偏好不抽菸的女性，但換個角度來說，也可以是單純的選擇問題，「喜歡不抽菸的女性」就這樣。

眼神閃閃發光

這只是一個氣氛的形容詞，懂得運用眼神的女性，可以表達出很多事情，看著對方的眼睛說話，是尊重，含有笑意代表對這話題很有興趣，眼神的交流是男性偏好的加分選項，當然如果戴著誇張的角膜變色片，其實反而阻礙了這個特質。