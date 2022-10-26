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秀智靠身材完美駕馭災難羽絨衣　全智賢穿平價服裝用顏值撐氣場

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記者王則絲／台北報導

韓女星全智賢與秀智皆可說是零負評的廣告女王，近日秀智替GUESS拍攝的秋冬畫報出爐，以纖細修長的身材，完美駕馭常成為民眾冬季造型災難的羽絨外套；全智賢則是出鏡GIORDANO最新秋冬形象，身穿休閒、基本的針織衫、牛仔褲等造型，在平凡的服裝下，用顏值撐起女王氣場。

▲秀智、全智賢。（圖／翻攝自IG）

▲秀智最新GUESS畫報出爐。（圖／翻攝自IG@skuukzky）

秀智本月份回歸歌手身分，推出單曲《cape》掀起話題，同時手邊也有正在拍攝新戲：漫改偶像劇《愛上姐姐的理由》，十分忙碌。

身為GUESS長期的代言門面，今年秋冬畫報再度由秀智親身演繹，她於畫報中穿上多款羽絨衣，像這種蓬鬆飽滿、又很有份量的羽絨服，雖然是冬季保暖必備的單品，但穿起來容易顯得臃腫的問題，讓許多女孩都避之唯恐不及，不過，秀智駕馭起來幾乎是如魚得水，不論是下半身失蹤、復古牛仔褲、短褲的搭配，都穿出她的時髦態度。

▲秀智、全智賢。（圖／翻攝自IG）

▲秀智、全智賢。（圖／翻攝自IG）

▲秀智、全智賢。（圖／翻攝自IG）

▲秀智最新GUESS畫報出爐。（圖／翻攝自IG@skuukzky）

全智賢在《智異山》後尚沒有新作，不過光是手上的代言工作，就要讓她忙不過來了吧？近日全智賢替韓國GIORDANO拍攝的秋冬形象廣告釋出，穿上再普通不過的針織衫、牛仔褲等服裝，輕鬆演繹日常休閒風格，用顏值撐起氣場，許多網友們也都異口同聲點出：「衣服太普通了，配不上她的氣質」、「這個臉可以、衣服我不行。」

▲秀智、全智賢。（圖／翻攝自IG）

▲秀智、全智賢。（圖／翻攝自IG）

▲秀智、全智賢。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢出鏡最新GIORDANO秋冬形象。（圖／翻攝自IG@giordanokr）

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秀智, 全智賢

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