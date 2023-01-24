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來自美國的公主夢！Vaquera就愛叛逆、設計師情侶檔把復古水晶燈穿上身

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

說到公主風，大家肯定會想到Miu Miu和Simone Rocha，然而Miu Miu早已脫下了稚氣的外殼；Simone Rocha則是暗黑浮誇與日常相去甚遠。在大西洋的彼岸，現在有兩個新興品牌，以美國人的視角去講述屬於美國的浪漫公主夢，一改時裝周過分商業的氛圍。分別是龐克狂放、街頭叛逆的Vaquera與浪漫輕盈、復古貴氣的Tanner Fletcher。

▲Vaquera與Tanner Fletcher分別以不同的風格來闡述彼此心中的美國公主夢。（圖／翻攝自（左）IG @ Vaquera（右）IG @ Tanner Fletcher）

▲Vaquera與Tanner Fletcher分別以不同的風格來闡述彼此心中的美國公主夢。（圖／翻攝自IG@Vaquera、@Tanner Fletcher）

Vaquera

Vaquera創立於2013年，原先有4位創意總監，隨著時間推移，創意總監變成2位，然而這樣並沒有讓品牌失去活力，反而使風格更加統一，怪奇而誇張的設計在商業至上的紐約時裝品牌中獨樹一幟。而在秀場上模特兒踏著狂放的步伐，更是與傳統形象中的伸展台截然不同，2023春夏秀場則是第二次登上巴黎時裝周，讓紐約的龐克風格打破巴黎時裝周優雅、古典的氣質，為花都灌入年輕、反叛的力量。

在2022年秋冬秀場，不只是Vaquera首次登上巴黎時裝周，也是與傳奇買手店Dover Street Market Paris合作以來，第一次利用獨立的空間進行陳設，隨著工藝提昇讓Vaquera從一個紐約的地下小眾品牌，搖身一變成為登上巴黎時裝周的獨立設計師品牌。將品牌最經典的小熊娃娃延伸，並以塑膠流蘇打造成洋裝，PVC防水布與純白蕾絲開創出了全新的組合，在街頭中帶著精緻典雅。就像設計師說的：「我希望Vaquera不要受傳統的龐克服飾制約，你穿著誇張的禮服、帶著不合理的帽子去做日常的事，就是一件叛逆又龐克的事。」

▲Vaquera用叛逆、龐克去塑造，紐約的街頭美國公主夢。（圖／翻攝自IG @ Vaquera）

▲Vaquera用叛逆、龐克去塑造紐約的街頭美國公主夢。（圖／翻攝自IG @ Vaquera）

Tanner Fletcher

Tanner Fletcher是由一對設計師情侶創立於2020年，他們以優雅而復古的方式，展現出現代版艾德華時期，富饒而豐盛的美好景緻。品牌讓壁花、吊燈、水鑽這類18世紀的產物出現在21世紀，並且將傢俱、擺設也融入設計版圖與故事之中。在Tanner Fletcher的世界觀裡，時尚與傢飾的關係密不可分，因此他們希望減少雙方的差距，同時也想在設計中消弭男女之間的界線，讓每個人能夠被喜歡的東西所包圍，而不是標籤和性別。

▲壁花、吊燈、水晶是Tanner Fletcher建構美國公主夢的基礎，也是品牌最愛用的元素。（圖／翻攝自IG @ Tanner Fletcher）

▲壁花、吊燈、水晶是Tanner Fletcher建構美國公主夢的基礎，也是品牌最愛用的元素。（圖／翻攝自IG@Tanner Fletcher）

在2023年春夏秀場，也是這個新興品牌第二度登上紐約時裝周的舞台，將2023春夏主題定為春季舞會，和現在所流行的90年代Y2K風格不同，設計師利用羽毛、蝴蝶結以及品牌最擅長打造與蒐集的復古印花，結合70年代流行的晚裝剪裁，讓各種年齡、性別、體型、種族的模特兒穿上華麗禮服，散發著年輕歡快的氛圍。在設計上始終維持著品牌核心的無性別穿搭，你能看到女模特兒穿男式剪裁的西裝、外套，也能看到男模特兒穿洋裝、迷你裙，無論性別，只要穿上Tanner Fletcher都能成為自己的王子或公主。

關鍵字：

Vaquera, Tanner Fletcher

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