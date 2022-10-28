秋冬衣櫃必備！UNIQLO、GU針織外套平價又百搭　ZARA帽T萬年不敗

實習記者黃麗頻／綜合報導

面對逐漸轉冷的天氣，是不是覺得衣櫃的選擇太少，需要增添幾件新衣呢？想購入今年秋冬必備單品，卻怕手滑傷荷包，別擔心！以下精選GU、UNIQLO及ZARA必買新品，不僅百搭時髦又超平價，整車結帳不心疼！

＃GU必買

泡泡袖設計柔軟輕盈拉鍊針織外套

▲泡泡袖設計柔軟輕盈拉鍊針織外套，NT$990。（圖／翻攝自GU官網）

說到秋冬，針織系列絕對是必備單品之一，採用外翻衣領和環狀拉鍊的設計，可自由變換POLO衫衣領或高領等各式百變造型，若是害怕穿起來很厚重，完全可以放心入手這件外套！採用蓬鬆材質製成，輕盈又溫暖，更利用泡泡袖調整平衡度，讓手腕更顯纖細，有型又保暖！

柔軟泡芙袖開襟外套

▲柔軟泡芙袖開襟外套，NT$790。（圖／翻攝自GU官網）

身為GU每年秋冬的熱門商品，柔軟泡芙袖開襟外套今年也強勢回歸啦！除了維持以往的版型設計，今年更添加寬袖及前短後長可遮蓋臀部的衣長設計，衣襬和袖子捲邊的設計也十分亮眼。不只可以當外套，日常直接當上衣，打造出層次穿搭超時髦有型，從入秋穿到冬天完全沒問題！

短刷毛羅紋合身針織長裙

▲短刷毛羅紋合身針織長裙，NT$790。（圖／翻攝自GU官網）

除了針織外套，秋冬絕對要有一件針織合身窄裙！坑條I字效果和縱長版型穿起來格外顯瘦，簡約設計，搭配休閒或針織上衣也十分和諧，且備有側口袋，更是會讓人大讚的設計，配成套更是懶人必備公式，輕鬆慵懶超耐看，適合學生族及上班族的日常穿搭。

＃UNIQLO必買

條紋T恤

▲條紋T恤，NT$790。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

日常穿搭總是耗費心神，擁有這件條紋T恤立馬解決這個問題！UNIQLO這件衣櫃必備的條紋T恤，也是每年的經典單品，採用具有紮實質感的100%棉質素材，以及帶有寬鬆感的箱型版型，領口處的船型設計，輕鬆美型肩膀線條，無論是高腰褲還是寬褲都相當好搭配，是件完美零失誤的單品。

柔軟舒膚針織短版開襟外套

▲柔軟舒膚針織短版開襟外套，NT$990。（圖／品牌提供、翻攝自UNIQLO官網）

這款短版開襟針織外套以中短版的版型搭配V領、微澎袖，加上針織的雜點紋路，不易刺癢的材質，讓人穿起來舒適柔軟，穿搭方式也十分多元，扣上扣子即可當上衣穿著，搭配連身裙就能打造出滿滿日系感，連品牌大使小S都在穿，必定要入手的吧！

柔軟磨毛襯衫

▲柔軟磨毛襯衫，NT$990。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

襯衫也是秋冬不可或缺的單品之一！UNIQLO這件襯衫採用具刷毛感又柔軟滑順的材質製成，柔滑的材質加上船長領設計展現隨興、休閒感，既可單穿也能當外套搭配，在寒冷的季節裡，內搭高領上衣，打造充滿溫暖氣息的造型，絕對是萬用單品！

＃ZARA必買

羊駝毛和羊毛混紡麻花針織開襟衫

▲羊駝毛和羊毛混紡麻花針織開襟衫，NT$1,790。（圖／翻攝自ZARA官網）

想在秋冬辣翻全場，選這件就對了！圓領設計搭上緊身修飾線條的手袖，僅用兩顆水鑽鈕扣，打造出辣妹必備單品；材質採用羊駝毛和羊毛混紡製成，更選用25%的再生聚酯纖維，減少對原始材料的消耗，在寒冷的季節，不僅能時尚有型，還能環保愛地球，一舉兩得超讚！

基本款高領針織衫

▲基本款高領針織衫，NT$1,190。（圖／翻攝自ZARA官網）

秋冬的衣櫃怎麼能缺少高領針織衫呢？同樣身為ZARA的環保系列，此款高領針織衫採用80%人造絲製成，多種顏色的選擇絕對是秋冬必備的打底單品，不僅能為整體造型增添層次感，還能達到保暖的效果，不管是在正式或非正式的場合都超適合，讓人不心動都不行。

柔軟毛圈布連帽衫

▲柔軟毛圈布連帽衫，NT$1,190。（圖／翻攝自ZARA官網）

秋冬單品怎麼能錯過帽T呢！採用65%聚酯纖維和35%棉的材質製成，選用柔軟觸感布料，穿起來不僅舒服也超有型！帽T的穿搭也是超級多元，單穿帥氣、混搭西裝營造時尚衝突感，還有搭配成套完美打造運動休閒風，絕對是萬年不敗的懶人公式！

►周杰倫搶曬未開賣「XX手套」潮爆 北臉XX KAWS聯名比上次更帥



►adidas漁夫帽超燒！百搭4色又時髦 現貨下殺$749