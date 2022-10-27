10間MIT文青品牌讓彩虹無所不在　「願你明天還是自己所愛的模樣」

▲限量彩虹飲料提袋。（圖／Pinkoi提供，下同）

實習記者黃麗頻／綜合報導

每年10月都是同志圈引頸期盼的大日子，一年一度的同志遊行即將開始，而今年也是台灣同志遊行的20週年，主辦單位宣布今年主題為「無．限．性」，期許未來社會能解構性別框架。以下精選10間以「包容」與「多元」作為核心的在地品牌，願所有人都有選擇愛人、選擇當誰的自由；遊行當天，除了可以在彩虹市集購買下述的商品外，完成指定活動，即可獲得限量彩虹飲料提袋，以永續方式支持性別平權。

＃偶們

原創設計品牌「偶們」以打造兩個人能一起使用的食器為出發，將宇宙、彩虹、愛等元素用質樸手繪風注入陶器中，期待透過每一件不盡相同的手工器皿傳遞在如宇宙般開闊的世界中，沒有偏見的包容著自己與他人。

＃吉普星球

台灣原創設計品牌「吉普星球」透過獨有的療癒系插畫作品應用在地墊上，將帶點詼諧表情的吉普貓換上彩虹泳衣，以慵懶之姿曬日光浴，為你帶來一股俏皮輕鬆感！

＃阿旭寫字公司

以手寫字為名的「阿旭寫字公司」，將「願你明天還是自己所愛的模樣」、「做一個你未來也想遇見的人」等暖心金句燙印在純白卡紙上，讓獨特彩虹金色燙印在光線下低調閃耀，悄悄的和每一個支持性別平權的你加油打氣。

＃Melonfish

設計品牌「Melonfish」給你四季百搭的個性彩虹！採外袋羊毛刺繡加裡袋棉麻刺繡設計，將3D彩虹立體刺繡工藝於帆布袋上完美呈現，不僅一包兩用可雙面背，剛剛好的容量空間，更可放下14吋大小的筆電，希望每一位使用者背上後都擁有彩虹般的美好心情。

＃違章女生 X 寫字練習

由作家李屏瑤及設計師寫字練習共同成立的品牌「違章女生X寫字練習」，以不同領域的激盪與想像，讓平權議題用更有趣的方式實體化，將帶有「快樂的、愉快的」含義的gay一詞融入彩虹襪，願大家每日穿上它，都擁有a little gay的一天。

＃APOOZI STUDIO | 布籽生物

以貓頭鷹和種籽為雛形創作的小生物，以設計師兒時外公取的綽號，命名為『布籽生物（ブツ生物）』，「APOOZI STUDIO」繪製呆萌喜感十足的原創布籽生物，分享台灣文化與日常生活的小趣事，「籽」是生命的起源，是生命的結果，希望能將台灣文化延續下去。

＃Little OH! 手工飾品

飾品品牌「Little OH!」以在地老師傅技術傳承與培養新本土設計師為創立目標，針對環境保育與性別平權議題設計系列作品，在夢想與驚喜中尋找方向，他們認為，「當我們真的能擁抱日常，不需要一個特殊的場合或情境就能自在，那才是真正的平權。」

＃森小姐的茶店

「森小姐的茶店」想成為每個人生活的一部分，因為生活是一種很微小卻必定存在的感受，就像呼吸一樣。愛也是一樣，「他和他牽著手逛超市、她和她貼著鼻子親吻對方」這世界關乎的語言有千百種，但「愛你」的可能只有一種，那便是因為你是你，期盼用美好的姿態延續美好。

＃Mao’s樂陶陶

源自於父親的堅持，對鶯歌家鄉的愛。「Mao’s樂陶陶」傳承了父親四十年的技術與工藝經驗，以「貼近生活、傳達祝福」為創作核心；與「何景窗」聯名推出一系列滿滿的愛「彩虹禮盒組」，將這份象徵「家」與「愛」的禮物延伸，透過傳遞手中的溫度，為勇敢擇愛、幸福成家的人們送上一份專屬的祝福。

＃型爵

對設計充滿熱忱，喜歡隨心所欲不設限的設計，「型爵」在設計中可以找到快樂與自由，喜歡有溫度、創新多變且有趣的設計，運用水彩畫出彩虹，讓彩虹無所不在，「可以在陸地翻滾，也可以在水裡飄逸」，他認為透過設計所產生的新鮮感，是任何事情都無可取代的。

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