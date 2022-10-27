不畏疫情影響！東森自然美幫加盟主「完成創業夢想」

圖、文／東森自然美提供

走在創業路上，夢想的熱情持續著，但疫情卻成了最大的挑戰，而她們揮灑汗水的同時，心中卻是滿滿的溫情和感恩！

「真的很感謝公司，給加盟主這麼多支援！」許麗娟店長誠懇的說。

就在今年五月疫情期間爆發時，自然美加盟八德大智店新開張，選擇在疫情期間開業的加盟主陳冠妤和許麗娟，已經在他牌美容業打拼十六、七年的時間，最終選擇了加入東森自然美。

不畏疫情影響 危機就是轉機



八德大智店陳冠妤老師，具有15年美容業資歷的她，因為夢想開一間自己的美容店面，從去年疫情開始就開始觀察，看見許多美容行業選擇歇業，我們反而覺得「危機就是轉機」經過多方比較和分析，順勢就在今年完成了自己16年來的創業夢想。

對於為什麼選擇東森自然美，陳冠妤老師直言道：「當初選擇東森自然美的主要原因是因為，自然美是深耕台灣的在地資深美容品牌，再加上東森集團也是唯一線上通路與媒體行業串聯的公司」強強結合令人信任感十足。

看準疫後商機 提供多種圓夢方案



疫情不會一直持續，加上口罩其實影響很多人的皮膚狀況，看準疫後的「顏值經濟」陳冠妤老師分享，公司除了提供疫情期間的優惠方案，分期付款的金額減免，以及延展付款時間讓店內營運資金充足，還支援新客的來店好禮，增加店內客源。

公司針對特殊店家還提出３０～１００萬的創業周轉金，只需要完成申請與審核通過即可快速借貸創業，看到公司有不同的形式的方案與支持，陳冠妤老師備感窩心，更決心要選擇最好的品牌經營自己的事業。

患難見真情 對的選擇，比努力更重要！



同樣在疫情期間受到影響的桃園忠二店服務至今經營快兩年，也深有感觸。加入東森自然美之前，呂宜紋老師曾在19歲就與姐姐一起經營過美容工作室，但當初不只收入很不穩定連皮膚狀況都不是很好，輾轉經過媽媽的友人介紹才在自然美恢復臉上自信光彩。

加上看見自然美品牌加入到東森集團旗下，經過長時間和父母的溝通決定休學投入加盟，現在的她收入穩定而且薪水遠遠超過一般上班族，呂宜紋的爸爸也開玩笑的說，「與其讓她去學校談戀愛，不如學個一技之長也好。」

呂宜紋老師表示，「比起當初自己經營工作室真的輕鬆不少，也真的很感謝總裁在疫情期間體諒市場狀態，並給予我們很多支援。」

東森自然美與台大成立「台大東森生技暨生醫研發中心」 結合AI大數據導客



呂宜紋老師也提到，東森自然美的培訓講師真的都非常專業，為了讓消費大眾體驗更多優質產品給，東森集團致力於產學緊密合作，與台大成立「台大東森生技暨生醫研發中心」，每年預計將投入千萬預算，從開發、測試到檢驗功效，嚴格把關每項產品。東森自然美不僅是擁有專業的顧問團隊進行實驗的保養品牌，同時透過集團資源把東森自然美打造成為亞太生技美容業界領導品牌，讓我們能放心推廣、消費者也能安心使用。

結合東森集團AI數據的電話導客行銷方案，來的客人素質都很好，很多客人後續也都有持續消費。加上王總裁本身樂於擔任東森自然美代言人，頻繁前往加盟門市訪視，給予加盟店主信心，而且不論產品或美容護膚課程也都會親自體驗、分享，強化東森自然美「人證、物證、科學做見證」的精神。

疫情期間在線上的社群平台定期有直播培訓可以持續增加專業度，呂宜紋老師開心表示，「因為跟著總裁屢創佳績，很慶幸自己當初有選擇加盟東森自然美。」

加入「東森自然美」 日創百萬業績



「東森自然美」在高度競爭激烈的美容業已奠定台灣市佔第一的地位，具有永續運營力、品牌行銷力與智能數據力的品牌優勢。除了提供完整教育培訓、網路行銷支援、部落客體驗推廣等，結合線上各種社群資源，線下也同步協助店家舉辦顧客會，建立良好的溝通渠道，進而協助30間加盟店創造單日100萬業績，讓加盟主安心無後顧之憂，更可堅信跟著東森自然美發展，可以走得更遠。